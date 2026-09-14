ABB fournira son expertise à Ferrari Hypersail

ABB annonce un partenariat technologique avec Ferrari Hypersail afin de mettre son expertise en électrification, notamment sa technologie à courant continu (CC), au service de ce projet de yacht monocoque océanique full-foil de 100 pieds, propulsé par des énergies renouvelables.

Selon ABB, Ferrari Hypersail lui offre un environnement à haute performance pour démontrer comment l'électrification avancée, les architectures CC et la gestion intelligente de l'énergie peuvent améliorer la résilience et l'efficacité dans des conditions maritimes extrêmes.

"Ces exigences (équilibrer la production renouvelable, le stockage, la surveillance et la distribution d'électricité en temps réel) sont essentielles au développement de microréseaux industriels de nouvelle génération", souligne l'équipementier électrique helvético-suédois.

L'architecture CC de Ferrari Hypersail fonctionnera comme un microréseau à haute performance et autosuffisant, avec des systèmes fonctionnant sous 48 V et 800 V CC. Elle générera, stockera et gérera l'énergie nécessaire à la navigation, tout en fonctionnant dans des conditions extrêmes de froid, de brouillard salin, de pression et de mouvement.

L'équipe d'ABB soutiendra Ferrari Hypersail, et les informations issues du projet aideront le groupe à orienter le développement de systèmes électriques avancés pour des industries telles que le transport maritime, les centres de données et les infrastructures d'énergie renouvelable.