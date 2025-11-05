ABB fournira ses solutions intégrées pour le projet Ruwais LNG d'ADNOC
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 12:25
Le groupe fournira son système de contrôle et de surveillance électrique (ECM), intégré à la plateforme ABB Ability System 800xA, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité du site.
Ce système permettra la détection rapide des défauts, l'optimisation des charges et la gestion de l'énergie en temps réel.
Selon Bjarte Pedersen, vice-président senior d'ABB Energy Industries, 'l'électrification révèle tout le potentiel du GNL comme carburant de transition'.
Le projet, d'une capacité annuelle de 9,6 millions de tonnes, doit plus que doubler la production de GNL d'ADNOC Gas.
Valeurs associées
|57,840 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,52%
A lire aussi
-
A Wall Street, les bonus devraient dépasser cette année le record de 2021 estime un cabinet de conseil
par Tatiana Bautzer Les bonus des traders et des banquiers d'investissement de Wall Street devraient augmenter en 2025 pour la deuxième année consécutive en raison de l'augmentation du volume des transactions et de la volatilité des marchés, a estimé le cabinet ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris hésite mercredi, prise entre l'aversion pour le risque et la méfiance des investisseurs quant aux énormes valorisations liées à l'IA et les doutes autour d'une prochaine baisse de taux de la réserve fédérale américaine (Fed). Le CAC 40 prenait ... Lire la suite
-
La Chine prolonge la suspension de droits sur les produits américains, dans un nouvel acte de détente
La Chine a annoncé mercredi prolonger d'un an la suspension d'une partie des droits de douanes imposés aux produits américains en pleine guerre commerciale, pour les maintenir à 10% dans un nouveau signe d'apaisement entre les deux premières puissances économiques. ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais une baisse de 0,18% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,32% pour
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer