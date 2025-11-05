 Aller au contenu principal
ABB fournira ses solutions intégrées pour le projet Ruwais LNG d'ADNOC
05/11/2025

ABB annonce avoir été sélectionnée pour équiper la future installation de gaz naturel liquéfié (GNL) Ruwais d'ADNOC, première du genre entièrement électrique au Moyen-Orient. Située à 230 km à l'ouest d'Abou Dhabi, l'usine utilisera des moteurs électriques à la place de turbines à gaz pour ses deux trains de liquéfaction, afin de réduire les émissions.

Le groupe fournira son système de contrôle et de surveillance électrique (ECM), intégré à la plateforme ABB Ability System 800xA, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité du site.

Ce système permettra la détection rapide des défauts, l'optimisation des charges et la gestion de l'énergie en temps réel.
Selon Bjarte Pedersen, vice-président senior d'ABB Energy Industries, 'l'électrification révèle tout le potentiel du GNL comme carburant de transition'.

Le projet, d'une capacité annuelle de 9,6 millions de tonnes, doit plus que doubler la production de GNL d'ADNOC Gas.

