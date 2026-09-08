ABB et Rolls-Royce SMR signent un accord de collaboration pour les petits réacteurs modulaires nucléaires

ABB a signé un protocole d'accord (MoU) avec Rolls-Royce SMR, une entreprise nucléaire développant une technologie de petits réacteurs modulaires (SMR).

Dans le cadre du protocole d'accord, les deux entreprises exploreront des opportunités de collaboration dans le cadre des plans de Rolls-Royce SMR visant à développer une flotte d'unités, chacune générant 470 MW d'électricité à faible émission de carbone et capable d'alimenter un million de foyers britanniques pendant 60 ans.

ABB explorera comment ses solutions d'automatisation, d'électrification, d'instrumentation et de communication dans ses trois domaines d'activité peuvent permettre aux projets SMR de se développer.

Rolls-Royce SMR a lancé des activités de conception et de livraison spécifiques au site pour les premiers SMR du Royaume-Uni, comprenant initialement trois unités au nord du Pays de Galles.

"Rolls-Royce SMR transforme la manière dont les projets nucléaires sont réalisés, afin d'offrir une plus grande certitude des coûts et des délais grâce à une approche standardisée fabriquée en usine", a déclaré Stacy O'Brien, responsable de l'entreprise d'approvisionnement chez Rolls-Royce SMR.

"Nous sommes ravis d'explorer comment collaborer avec Rolls-Royce SMR dans ses efforts visant à développer une flotte mondiale de SMR qui peut aider à étendre une capacité d'alimentation de base fiable et abordable afin de répondre à une demande croissante d'énergie bas carbone", a déclaré Per Erik Holsten, président de la division Energy Industries d'ABB.