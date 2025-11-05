 Aller au contenu principal
ABB équipera le brise-glace canadien Polar Max
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 12:15

ABB annonce avoir été choisie pour fournir la solution électrique intégrée de propulsion et d'alimentation du futur brise-glace canadien Polar Max, construit conjointement par Helsinki Shipyard (Finlande) et Davie Shipbuilding (Québec).

Le navire de 22 800 tonnes et 138,5 mètres entrera en service d'ici 2030 pour la Garde côtière canadienne dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

La propulsion Azipod d'une puissance de 18 MW assurera des performances de pointe dans les eaux nord-américaines recouvertes de glace.

Le contrat comprend l'intégration complète du système de propulsion électrique, des générateurs, transformateurs, batteries LTO et systèmes de gestion de l'énergie.

Selon Juha Koskela, président d'ABB Marine & Ports, ce projet illustre la fiabilité de la technologie Azipod dans les conditions polaires et renforce la coopération industrielle entre la Finlande et le Canada.

Valeurs associées

ABB
57,820 CHF Swiss EBS Stocks -0,55%
