ABB équipera le brise-glace canadien Polar Max
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 12:15
Le navire de 22 800 tonnes et 138,5 mètres entrera en service d'ici 2030 pour la Garde côtière canadienne dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.
La propulsion Azipod d'une puissance de 18 MW assurera des performances de pointe dans les eaux nord-américaines recouvertes de glace.
Le contrat comprend l'intégration complète du système de propulsion électrique, des générateurs, transformateurs, batteries LTO et systèmes de gestion de l'énergie.
Selon Juha Koskela, président d'ABB Marine & Ports, ce projet illustre la fiabilité de la technologie Azipod dans les conditions polaires et renforce la coopération industrielle entre la Finlande et le Canada.
