ABB: enregistre des revenus records en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - ABB publie un chiffre d'affaires de 8,6 Mds$ au titre du 4e trimestre de son exercice, en hausse de 4% en publié et de 5% en comparable, par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, la société a enregistré 8,1 Mds$ de commandes, un chiffre en hausse de 6% (+7% en comparable) avec un EBITA opérationnel de 1,43 Md$ (+8% en publié, +9% en comparable).



ABB enregistre un bénéfice net trimestriel de 987 en hausse de 7%, laissant apparaître un BPA de 0,54$ (+7%).



Sur l'ensemble de l'exercice 2024, ABB enregistre finalement un CA de 32,8 Mds$ en hausse de 2% (+3% en comparable), avec un EBITA opérationnel de 5,96 Mds$ (+10% en publié, +11% en comparable), et un bénéfice net annuel de 3,93 Mds$ (+5% en publié), soit un BPA de 2,13$ en hausse de 6% en publié. Le FCF annuel ressort à 3,93 Mds$ en hausse de 7% en publié.



Morten Wierod, le directeur général, s'est dit fier de ces résultats avec 'des revenus, un EBITA opérationnel et une marge à des niveaux record'.

'J'attends de 2025 qu'elle soit une nouvelle année de progrès, au cours de laquelle nous continuerons à nous appuyer sur l'ABB Way et sur nos solides positions sur le marché', a-t-il ajouté.



Concrètement, pour 2025, ABB cible un ratio commandes/facturations positif, une croissance comparable du chiffre d'affaires dans une fourchette moyenne à un chiffre et une amélioration de la marge d'EBITA opérationnel d'une année sur l'autre.





