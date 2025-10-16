ABB dopé par la demande pour les centres de données au 3T

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB a publié jeudi des résultats meilleurs qu'attendu pour le troisième trimestre, dopés notamment par la demande d'équipements électriques pour les centres de données.

Pour le troisième trimestre, le groupe a fait état d'une hausse de 28% de son bénéfice net à 1,2 milliard de dollars et de 9% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période un an plus tôt, à 9 milliards de dollars.

Ses commandes ont quant à elles grimpé de 9% sur un an, à 9,1 milliards de dollars, soutenues notamment par une croissance "à deux chiffres" pour les équipements destinés aux centres de données, a souligné son directeur général, Morten Wierod, dans le communiqué détaillant les résultats.

Ces chiffres dépassent les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui tablaient en moyenne sur un bénéfice 1,16 milliard de dollars pour 8,9 milliards de chiffre d'affaires et également 8,9 milliards de commandes.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe s'attend à une croissance "moyenne à un chiffre" de ses ventes, soit de l'ordre de 5%, et à une marge Ebitda dans le haut de son objectif à long terme de 16% à 19%.

"Les incertitudes du marché avec les droits de douane américains subsistent mais jusqu'à présent nous n'avons pas constaté d'impact substantiel sur la demande ou la rentabilité", a précisé le patron d'ABB.

La majorité des usines sont conçues pour fournir une clientèle locale, si bien que l'inflation des coûts découlant des droits de douane "a jusqu'à présent été limitée", ajoute le groupe dans le communiqué.

La semaine passée, ABB a changé ses projets concernant sa division spécialisée dans la robotique qui va finalement être vendue au japonais Softbank pour plus de 5,3 milliards de dollars, et non introduite séparément en Bourse comme initialement prévu.

Au lendemain de cette annonce, BFM Business a affirmé qu’ABB a approché Legrand, son concurrent français dans les équipements électriques. Mais le groupe dont le siège social se trouve à Zurich s'est heurté à la fois au refus des dirigeants de Legrand, qui ont repoussé ses avances, et au véto de Bercy, qui est intervenu à deux reprises pour s'opposer à un rachat.

Selon BFM, ABB s'intéresserait en particulier aux activités de Legrand pour les centres de données.