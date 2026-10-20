ABB dopé à l'IA, mais pas son bénéfice net

Porté par les investissements dans les centres de données et l'électrification, ABB affiche une solide progression de sa rentabilité opérationnelle au troisième trimestre. Pourtant, son bénéfice net recule légèrement. Le groupe suisse poursuit parallèlement son expansion en Asie avec Mitsubishi Electric.

L'intelligence artificielle ne se nourrit pas uniquement de semi-conducteurs. Elle réclame aussi des équipements électriques capables d'alimenter des centres de données toujours plus énergivores. Une aubaine pour ABB, qui à l'instar de Schneider Electric, profite de cette course aux infrastructures pour faire tourner ses activités à plein régime.

Le groupe est spécialisé dans l'électrification et l'automatisation industrielle. Il fournit des équipements de distribution électrique, des moteurs, des variateurs de vitesse et des systèmes de contrôle aux industriels, aux bâtiments et aux infrastructures. Son modèle économique repose sur la vente de ces équipements, mais également sur les services associés, notamment la maintenance et l'optimisation énergétique.

Une croissance qui ne descend pas jusqu'au bénéfice net

Au troisième trimestre, ABB a enregistré un chiffre d'affaires de 9,70 MdsUSD, contre 8,49 MdsUSD un an auparavant, soit une progression publiée de 14,3%. Le montant ressort néanmoins légèrement inférieur aux 9,74 milliards attendus par le consensus compilé par le groupe.

La performance opérationnelle est plus convaincante. L'EBITDA opérationnel bondit de 24%, à 2,03 MdsUSD, dépassant les 2 milliards anticipés par les analystes. La marge correspondante atteint ainsi près de 20,9%.

Mais cette amélioration ne se retrouve pas au bas du compte de résultat. Le bénéfice net attribuable recule de 2,5%, à 1,18 MdUSD, contre 1,21 milliard un an plus tôt. Le bénéfice par action s'effrite ainsi de 0,66 à 0,65 USD.

L'Asie et l'IA pour prolonger la dynamique

ABB continue d'observer une forte demande liée aux centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Pour le quatrième trimestre, le groupe anticipe une croissance organique globalement similaire à celle du troisième et vise une progression organique dans le bas de la dizaine de pourcents sur l'ensemble de 2026.

Le groupe poursuit également son développement en Asie. Il a annoncé la création d'une coentreprise avec Mitsubishi Electric dans les solutions électriques basse tension, dont il détiendra 51% en contrepartie de 79 MdsJPY. La finalisation est attendue au second semestre 2027.