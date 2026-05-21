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ABB désigné comme leader du Green Quadrant pour les solutions de gestion de la performance des actifs (APM)
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 12:45

ABB a été reconnue comme leader pour la deuxième année consécutive dans le rapport Verdantix Green Quadrant : Solutions de gestion de la performance des actifs (APM) 2026.

Ce rapport évalue 19 fournisseurs de logiciels APM selon leurs fonctionnalités et leur dynamique de marché.

L'analyse repose sur une méthodologie rigoureuse comprenant un questionnaire de 128 points, des démonstrations de produits en direct et des entretiens clients.

Le rapport Verdantix a qualifié Genix APM de " solution APM leader du marché, s'appuyant sur une gestion robuste de l'état des actifs et une solide expertise technique ", reconnaissant ses excellentes performances et ses scores élevés en matière d'intégration des données, d'analyse pilotée par l'IA et de configurabilité de la plateforme.

" Les progrès de l'IA transforment la gestion de la performance des actifs, aidant les clients industriels à améliorer la fiabilité, à optimiser la maintenance et à accompagner les équipes, qu'elles soient spécialisées ou de terrain, dans la création de valeur ajoutée ", a déclaré Rajesh Ramachandran, directeur mondial du numérique, Automatisation, chez ABB.

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