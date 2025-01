ABB: acquisition de Sensorfact aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - ABB annonce l'acquisition de Sensorfact, une société de gestion de l'énergie dont le siège social est situé à Utrecht, aux Pays-Bas.



L'acquisition élargit encore l'offre de gestion numérique de l'énergie d'ABB et devrait être finalisée au 1er trimestre 2025. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.



Sensorfact propose une solution SaaS (Software as a Service) évolutive qui aide les petites et moyennes entreprises à utiliser l'IA dans leurs opérations et leur gestion de l'énergie afin de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité.



L'entreprise emploie plus de 250 personnes à Utrecht, Amsterdam, Barcelone et Berlin et compte plus de 1 900 clients à travers l'Europe.



Massimiliano Cifalitti, président de la division Smart Power d'ABB, a déclaré : ' ABB et Sensorfact ont pour mission d'aider les entreprises à améliorer leur efficacité énergétique, à réduire les coûts de maintenance et à stimuler la production. ABB élargit son portefeuille de solutions de gestion de l'énergie qui utilisent le big data et l'IA pour rendre la distribution électrique et la gestion de l'énergie à la fois efficaces et intelligentes'.





