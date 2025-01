ABB: acquisition de la société Lumin aux USA information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - ABB annonce l'acquisition de Lumin, une société américaine spécialisée dans les systèmes de gestion énergétique réactifs, afin de renforcer ses capacités dans le secteur résidentiel nord-américain.



Cette opération fait suite à un investissement stratégique minoritaire réalisé en 2023.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.



L'intégration des solutions de Lumin permettra à ABB d'offrir une gestion énergétique résidentielle complète, répondant à la demande croissante d'électrification des foyers aux États-Unis, où environ 48 millions de logements nécessitent des mises à niveau.





