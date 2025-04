ABB: accord pour la décarbonation des engins miniers information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir signé un protocole d'accord avec l'unité 'Construction and Mining Systems' de Sumitomo Corporation pour développer des solutions conjointes de décarbonation des engins miniers, en mettant l'accent sur l'électrification des flottes.



L'objectif est de répondre aux exigences élevées des applications industrielles en matière de puissance, d'automatisation, de sécurité et de robustesse.



Les deux partenaires entameront une étude de faisabilité complète et travailleront à l'élaboration de modèles économiques adaptés aux clients du secteur minier.



' Ensemble, nous voulons relever le défi de la décarbonation des engins lourds ', résume Joachim Braun, président de la division 'Process Industries' chez ABB.





