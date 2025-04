ABB: accompagne l'automatisation du réseau IndianOil en Inde information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir livré avec succès un ensemble intégré de solutions avancées d'automatisation et de digitalisation destinées à équiper le réseau national de pipelines de pétrole et de gaz d'Indian Oil Corporation Ltd (IndianOil).



S'étendant sur plus de 20 000 kilomètres à travers plusieurs États de l'Inde, ce réseau transporte chaque année quelque 125 millions de tonnes de pétrole et 49 millions de mètres cubes standards de gaz.



ABB a notamment fourni la plateforme SCADAvantage avec cybersécurité renforcée et hébergement cloud pour le système centralisé CPIMS (Centralized Pipeline Information Management System).



Le contrat inclut aussi une maintenance sur 10 ans via ABB Care.





