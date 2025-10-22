 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 212,97
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ABB a renouvelé son accord cadre avec Enedis
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 10:56

ABB annonce avoir renouvelé son accord cadre avec Enedis pour poursuivre la modernisation des réseaux électriques du pays.

Le contrat a été signé et initié au troisième trimestre 2025. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Cet accord de cinq ans permet de renforcer le partenariat à long terme entre Enedis et ABB.

Cet accord permet d'avoir le soutient d'Enedis en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de renforcer la résilience du réseau.

Il s'appuie sur une collaboration éprouvée depuis 2017 pour éliminer progressivement la SF6 du réseau de distribution d'électricité français

Hervé Champenois, Directeur Technique d'Enedis, a commenté : ' Ce renouvellement de l'accord avec ABB reflète notre ambition commune de réduire l'impact environnemental et de soutenir la décarbonation du réseau tout en modernisant et en augmentant la capacité'.

Andrea Estrada Hein, vice-présidente exécutive, Switchgear Business Line, Distribution Solutions, ABB a rajouté ' À mesure que l'électrification s'accélère et que la demande sur le réseau augmente, des partenariats comme celui-ci seront essentiels pour garantir que la transition énergétique de l'Europe soit à la fois fiable et durable. '

Valeurs associées

ABB
58,320 CHF Swiss EBS Stocks -0,31%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank