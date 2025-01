ABB: a été sélectionnée par GreenIron en Suède information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 18:27









(CercleFinance.com) - ABB a été sélectionnée par GreenIron, une entreprise suédoise travaillant dans les industries minières et métallurgiques.



L'accord porte sur la technologie brevetée de réduction des matériaux, pour fournir des solutions de systèmes d'automatisation et de contrôle pour une première installation commerciale à Sandviken, en Suède.



La technologie de réduction à base d'hydrogène de GreenIron sera industrialisée pour une production de métaux sans énergie fossile et économe en énergie.



Un seul four devrait réduire les émissions de carbone d'environ 56 000 tonnes par an par rapport aux méthodes traditionnelles à base de charbon.



L'extension à 300 fours correspondrait à environ 35% des émissions annuelles de CO2 de la Suède.



' En collaboration avec GreenIron, nous nous efforçons d'atteindre les objectifs de durabilité exigés par l'industrie métallurgique et la société au sens large ', a déclaré Martin Björnmalm, responsable local de la division Métaux d'ABB Process Industries Suède.





