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ABB a élargi sa gamme de mesures de température NINVA
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 11:44

ABB a élargi sa gamme de mesures de température NINVA(TM) avec l'introduction de NINVA(TM) Integrated, NINVA(TM) Remote et NINVA(TM) Compact.

Les nouvelles solutions sont conçues pour répondre à des besoins d'application distincts dans les secteurs du pétrole et du gaz, des produits chimiques, de l'énergie et du secteur maritime.

Les solutions aident les opérateurs à maintenir le contrôle des processus, à réduire les interventions imprévues et à répondre aux exigences du site et réglementaires.

Le système NINVA se fixe directement sur les canalisations, sans découpe, soudure ni interruption de production.

" Avec le lancement du NINVA original, ABB a révolutionné la mesure de la température des procédés industriels ", a déclaré Jacques Mulbert, président de la division Mesure et Analyse d'ABB.

" Face à un besoin croissant de capteurs, les opérateurs industriels apprécient de pouvoir obtenir les informations nécessaires sans avoir à interrompre le processus ni à intervenir sur la tuyauterie. "

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