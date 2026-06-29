Abandon des frégates britanniques, une mauvaise nouvelle pour BAE Systems

(Zonebourse.com) - Après les frégates allemandes, les frégates britanniques... A la suite de la démission du Premier ministre Keir Starmer, son probable successeur à Downing Street, Andy Burnham, ne devrait pas valider le financement de nouveaux destroyers. Un coup dur pour BAE Systems (-0,8%), qui aurait vraisemblablement dû se voir attribuer le projet.

Selon le Sunday Times, le très attendu Defence Investment Plan (DIP) du Royaume-Uni ne devrait pas intégrer le financement des (jusqu'à) huit destroyers de nouvelle génération Type 83, destinés à remplacer les Type 45 appelés à être retirés du service d'ici à la fin de 2038, ni celui de cinq frégates Type 32.

"Le secrétaire britannique à la Défense a réorienté le Defence Investment Plan (DIP) vers des priorités plus immédiates, notamment afin de fournir les équipements les plus récents aux militaires déployés en première ligne", a fait savoir le gouvernement britannique au cours du week-end.

En remplacement des Type 83, au moins six Common Combat Vessels (CCV) devraient être développés afin de servir de plateformes de commandement pour des systèmes sans équipage.

"Les commandos d'élite britanniques seront dotés de nouvelles embarcations rapides ainsi que des dernières technologies en matière de drones et de systèmes autonomes, alors que le nouveau secrétaire à la Défense réoriente les dépenses vers les besoins opérationnels de première ligne afin de faire face aux menaces émergentes", poursuit le communiqué des forces britanniques.

Selon Jefferies, cette information constitue une "légère mauvaise nouvelle" pour BAE Systems (Conserver), qui aurait très probablement dû être désignée maître d'oeuvre du programme Type 83.

"Il est encore difficile d'évaluer les conséquences du remplacement par les CCV pour BAE, même si le groupe a soumis une proposition. Babcock (Acheter), suivi par nos collègues spécialistes de l'industrie britannique, a également présenté une offre", annonce l'analyste en charge du dossier, Chloé Lemarie.

"Nous estimons que le marché anticipait déjà largement un abandon du programme Type 32, en raison de l'absence de calendrier officiel et du déficit de financement important du budget britannique de la défense. En revanche, l'annulation du Type 83 apparaît davantage comme une surprise", ajoute-t-elle.

L'abandon du programme fait écho au récent abandon des frégates allemandes F126, les armées modernes semblant préférer des capacités plus réduites et moins coûteuses, pouvant être déployées rapidement, à des programmes plus lourds et complexes. Les armées occidentales semblent ainsi revoir leurs priorités capacitaires à l'aune des enseignements tirés des guerres en Ukraine et en Iran.

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