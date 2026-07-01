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AB Science, succès d'un placement privé
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 08:12

La société de biotechnologie a annoncé le succès d'une augmentation de capital de 2,3 millions d'euros bruts. Réalisée sous forme de placement privé auprès d'un nombre limité d'investisseurs, l'opération s'est faite sans droit préférentiel de souscription.

Le produit de cette levée de fonds est stratégique car il permet non seulement de renforcer la trésorerie de la société, mais également de couvrir ses besoins de financement au-delà des 12 prochains mois.

Les capitaux seront prioritairement alloués au financement des programmes de recherche et développement AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë et le masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique.

L'opération a entraîné l'émission de 3 475 758 actions ordinaires nouvelles assorties d'un bon de souscription d'actions (ABSA), représentant 4,34 % du capital social après réalisation.

Le prix d'émission d'une ABSA a été fixé à 0,66 EUR, affichant une décote faciale de 24,23 % par rapport au cours moyen pondéré des trois derniers jours de bourse (0,8710 EUR).

Chaque BSA permettra à son porteur de souscrire à une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,93 EUR. Au total, en combinant la valeur théorique du BSA et le prix d'exercice, la décote globale ressort à 24,56 %, respectant le plafond autorisé par l'assemblée générale du 30 juin 2026.

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AB SCIENCE
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