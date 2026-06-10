AB Science présente de nouvelles données sur son Masitinib

La société pharmaceutique a été choisie pour dévoiler des données de survie issues de son programme clinique du Masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) lors du congrès annuel de l'ENCALS.

AB Science annoncera notamment que le traitement avec son produit a révélé un taux de survie à 5 ans de 42,3% à compter de l'apparition de la maladie, soit une multiplication par deux par rapport aux données historiques. En outre, chez les patients atteints de SLA n'ayant pas subi de perte totale de fonction, le taux de survie à 5 ans, toujours à compter de l'apparition de la maladie, est de 52,9%, soulignant l'importance d'une intervention précoce. Enfin, parmi les patients ayant survécu à long terme (atteignant le seuil de survie de 5 ans à compter de l'apparition des symptômes), 49% ont continué à bénéficier d'une qualité de vie satisfaisante sans avoir besoin d'assistance mécanique (ventilation, gastrostromie...).