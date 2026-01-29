 Aller au contenu principal
AB Science obtient un brevet aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 18:16

AB Science a reçu un avis d'autorisation pour un brevet américain couvrant le Masitinib dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant.

Cette décision favorable de l'Office américain des brevets renforce la position d'AB Science en matière de propriété intellectuelle dans cette indication jusqu'ne 2042, s'ajoutant à la couverture déjà accordée en Europe.

