AB Science annonce un accord majeur avec ses créanciers
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 18:22
La société est parvenue à un accord unanime avec ses partenaires bancaires, Bpifrance et la Banque Européenne d'Investissement (BEI) pour décaler le remboursement de ses principaux emprunts.
Le plan prévoit notamment un décalage de 24 mois pour les Prêts Garantis par l'Etat (PGE) et les prêts de soutien à l'innovation de Bpifrance, repoussant les maturités finales à avril 2029. Un report de 12 mois pour le crédit "BEI Covid" (12 millions d'euros), dont l'échéance finale est désormais fixée à fin 2029. Enfin, un aménagement des aides à l'innovation, avec une franchise de capital de 18 mois pour le programme ROMANE lié au masitinib.
Cap sur la Recherche et Développement
Le gain de trésorerie généré par ce rééchelonnement ne sera pas laissé en sommeil. Alain Moussy, PDG d'AB Science, a confirmé que ces ressources seront directement réinvesties dans le moteur de croissance de la biotech : la R&D.
"AB Science va désormais se focaliser sur son étude de phase III dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et son programme AB8939", a-t-il déclaré.
Grâce à cet accord, la société affirme pouvoir financer ses activités au-delà des 12 prochains mois, écartant ainsi les doutes sur sa continuité d'exploitation à court terme.
Report de la publication annuelle
En marge de cette annonce, la société a indiqué qu'elle décalait la publication de son rapport annuel au plus tard au 13 mai 2026. Ce délai technique doit permettre d'intégrer les nouvelles modalités de remboursement dans les documents financiers officiels.
Valeurs associées
|1,1700 EUR
|Euronext Paris
|+1,21%
A lire aussi
-
Le groupe de Lockheed Martin s'associe à Robinson Unmanned pour déployer une solution de ravitaillement aérien sans pilote destinée aux environnements contestés. Sikorsky, filiale de Lockheed Martin et fabricant d'hélicoptères, annonce l'attribution par l'US Marine ... Lire la suite
-
Le groupe audiovisuel Canal+ a annoncé mardi être en bonne position pour atteindre ses prévisions financières en 2026 après l'intégration du géant sud-africain MultiChoice, qui a fait bondir de 41% le chiffre d'affaires au premier trimestre. "Le groupe est en bonne ... Lire la suite
-
Audiovisuel public: le président de la commission d'enquête pointe les "méthodes de l'extrême droite"
Le président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, le député Jérémie Patrier-Leitus (Horizons), a estimé mardi que les Français pourront se faire un avis sur "les méthodes de l'extrême droite", avec la publication du rapport Alloncle lundi prochain. ... Lire la suite
-
BP: bénéfice trimestriel en forte hausse, porté par la volatilité des prix du pétrole avec la guerre
Le géant pétrolier britannique BP a annoncé mardi un résultat en forte hausse au premier trimestre, porté par la "contribution exceptionnelle" de son activité de négoce pétrolier, qui a profité de la volatilité des prix du pétrole dans le contexte de la guerre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer