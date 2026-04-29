AB Science annonce le succès d'une augmentation de capital
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 08:16
Le produit de ce placement fournira à la société les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités en cours, prioritairement la poursuite du développement clinique du programme AB8939, dans leucémie myéloïde aiguë.
La société pharmaceutique précise que cette opération renforce sa trésorerie et lui permet de couvrir ses besoins de financement au-delà des douze prochains mois.
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