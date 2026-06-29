AB Science achève l'étape 3 d'une étude de phase 1

La société pharmaceutique a fait le point sur l'étude de phase 1 de sa molécule AB8939, l'évaluant en combinaison avec le Vénétoclax chez des patients atteints de leucémie myléoïde aigüe (LMA) associée à un profil génétique très défavorable.

Six patients ont été traités pendant 14 jours à deux niveaux de dose. La combinaison a été bien tolérée, sans toxicité limitant la dose ni toxicité hématologique observée à l'un ou l'autre niveau de dose, ce qui a permis de sélectionner la dose recommandée pour la phase 2.

En parallèle, des signes d'efficacité encourageants ont été observés. Quatre des six patients ont obtenu une réponse objectifs (une rémission complète avec récupération hématologique incomplète et trois réponses partielle), correspondant à un taux de réponse de 67%. Les deux patients restants ont présenté une maladie stable, aboutissant à un taux de contrôle de la maladie de 100%.

Après cette étape, AB Science va se concentrer sur l'initiation de la phase 4, évaluant la triple combinaison AB8939 Vénétoclax Azacitidine, et sur le lancement d'une étude d'extension auprès d'environ 15 patients atteints de LMA éligibles à AB8939 Vénétoclax à la dose appropriée.

La société précise que cette phase d'extension devrait générer des preuves préliminaires solides de l'efficacité dans la LMA, suffisantes pour soutenir le plan de développement clinique et un accord de partenariat avantageux.