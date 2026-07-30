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AB InBev recule sur des prises de bénéfices après le 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 14:23
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L'action AB InBev recule assez nettement jeudi matin à la Bourse de Bruxelles, pénalisée par des prises de bénéfices suite à la publication de solides résultats de 2e trimestre, qui ne permettaient pas au titre de poursuivre sa dynamique haussière après un gain de 32% depuis le début de l'année. A 13h45, le titre recule de 2,7% à 71,9 euros, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice BEL 20 qui perd 1,3% au même moment.

Le premier brasseur mondial a enregistré une hausse de 0,9% de ses volumes vendus, au-delà du consensus de 0,7%, mais un mix prix favorable - lié à la premiumisation - lui a permis de faire progresser son chiffre d'affaires de 5,6%, une performance là aussi supérieure à la moyenne des estimations des analystes, qui s'était établie à 4,4%.

Le propriétaire des marques Budweiser, Stella Artois et Corona, entre autres, a vu son Ebitda normalisé s'accroître de 5,8% à 5,3 milliards d'euros, alors que le marché prévoyait une hausse de 4,6%.

Les analystes accueillaient favorablement cette publication, en particulier la confirmation d'un retour à la croissance de ses volumes déjà observée au 1er trimestre.

Une publication de qualité qui génère des prises de profits

"La qualité des résultats est au rendez-vous, portée par des volumes de bière en hausse de 1,1%, un retour à la croissance au Brésil, la poursuite de la progression du chiffre d'affaires et des gains de parts de marché aux Etats-Unis, ainsi qu'une nette hausse du flux de trésorerie disponible (FCF) à 3,9 milliards de dollars", soulignent les équipes de Jefferies.

S'agissant de ses perspectives, AB InBev dit prévoir une hausse de son Ebitda conforme à ses perspectives à moyen terme, soit entre 4% et 8%, une prévision toutefois inférieure à celles du consensus, qui s'établissent entre 5% et 7%.

De quoi motiver quelques prises de bénéfices sur le titre, ce qui ramène autour de 30% ses gains depuis le début de l'année.

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AB INBEV
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