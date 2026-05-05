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AB InBev pétille, HSBC encaisse un coup
information fournie par AOF 05/05/2026 à 09:56

(Zonebourse.com) - Les résultats continuent de rythmer les marchés, entre records et sorties de piste. Si Schaeffler et AB InBev s'envolent, HSBC et Kalmar subissent le contrecoup de prévisions déçues et de charges imprévues.

Actions en hausse

Intertek ( 8%) : EQT, la société de capital-investissement annonce une troisième offre indicative améliorée à 58 GBP par action en numéraire, valorisant le groupe d'analyse à environ 8,9 MdsGBP. La date butoir de confirmation est fixée au 14 mai 2026.

Schaeffler ( 6%) : l'équipementier automobile et industriel allemand dépasse les attentes du premier trimestre avec un EBIT ajusté de 285 MEUR et une marge de 5%, la diversification du groupe ayant permis de compenser la conjoncture défavorable du secteur automobile.

AB InBev ( 6%) : le brasseur belge est porté par un 1er trimestre supérieur aux attentes, marqué par le retour de la croissance des volumes, ( 1,2%). Le marché retient aussi la progression de l'EBITDA et du BPA sous-jacent, ainsi que la confirmation des objectifs 2026, avant un exercice soutenu par les grands événements comme la Coupe du Monde de la FIFA.

Unicrédit ( 3%) : la banque italienne a publié un bénéfice net trimestriel record de 3,2 MdsEUR pour le premier trimestre 2026. Ce résultat, en hausse de 16% sur un an, dépasse largement les attentes du marché, qui tablaient sur environ 2,7 MdsEUR. Elle a également relevé ses perspectives annuelles.

Abivax ( 3%) : la société de biotechnologie annonce la conclusion d'un contrat d'acquisition. Il porte sur le rachat de ses certificats de royalties émis en 2022 pour 90 MUSD, une opération financée pour moitié en actions, ce qui conduira à une augmentation de capital de 45 MUSD.

Orange ( 2%) : Goldman Sachs relève sa recommandation sur l'opérateur de télécommunications français, passant de "neutre" à "acheter" avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 21,60 EUR.

Actions en baisse

Fresenius Medical Care (-5%) : le spécialiste de la dialyse publie des résultats décevants. Le chiffre d'affaires recule de 6% et s'établit à 4,61 MdsEUR, principalement à cause d'importants effets de change liés à la faiblesse du dollar Malgré tout, le résultat est conforme aux attentes du consensus.

HSBC (-5%) : la banque internationale basée à Londres fait état d'une baisse de son bénéfice avant impôts pour le premier trimestre 2026. La direction précise que "cette baisse reflète l'augmentation des pertes de crédits attendues et d'autres charges de dépréciation de crédit".

Kalmar OYJ (-8%) : le groupe d'ingénierie finlandais publie des chiffres en dessous de ses perspectives pour le premier trimestre. Le chiffre d'affaires s'établit à 420 MEUR (430 MEUR attendu). La société maintient tout de même ses prévisions pour 2026.

Banco de Sabadell (-3%) : la banque espagnole a annoncé une baisse de 29% de son bénéfice net au premier trimestre par rapport à la même période en 2025. Cette baisse est principalement due à une hausse des coûts exceptionnels et un repli de la marge d'intérêts.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/05/2026 à 09:56:00.

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