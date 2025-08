AB InBev: neuf millions de dollars investis dans une brasserie au nord de New York information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 14:07









(Zonebourse.com) - Anheuser-Busch, la filiale américaine d'AB InBev, a prévu d'investir neuf millions de dollars dans sa brasserie de Baldwinsville, située dans l'Etat de New York.



Le producteur des bières Michelob Ultra ou Bud Light, entre autres, explique que le projet s'inscrit dans le cadre de sa stratégie 'Brewing Futures' visant à investir plus de 300 millions de dollars aux Etats-Unis cette année.



L'idée est notamment de lui permettre d'accroître ses capacités de production pour ses boissons alcoolisées à forte croissance en dehors de la bière, telles que le seltzer à base de vodka Nütrl ou le thé glacé parfumé à la vodka Skimmers Vodka Iced Tea.



Anheuser-Busch, présent dans l'Etat de New York depuis 1983, indique avoir investi quelque 90 millions de dollars au sein de son usine de Baldwinsville au cours des cinq dernières années.



Sur cette même période, Anheuser-Busch indique avoir consacré près de deux milliards de dollars à la modernisation de ses plus de 100 sites à travers les Etats-Unis, qui emploient aujourd'hui autour de 65.000 personnes.





Valeurs associées AB INBEV 51,4200 EUR Euronext Bruxelles +1,98%