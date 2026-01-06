AB InBev investit 30 millions de dollars dans une brasserie américaine pour accroître la production de la bière Michelob Ultra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anheuser-Busch InBev ABI.BR BUD.N va investir 30 millions de dollars dans sa brasserie américaine dans le cadre de sa stratégie de création et de maintien d'emplois manufacturiers dans le pays, a déclaré mardi le premier brasseur mondial.

La société a déclaré que l'investissement, dans le cadre de son initiative "Brewing Futures", soutiendra la brasserie et l'usine de canettes de Jacksonville, en Floride, en favorisant la croissance économique locale et en stimulant la production de sa marque de bière Michelob Ultra.

Ce dernier "investissement augmentera la capacité de la brasserie de Jacksonville à produire des bières à croissance rapide comme Michelob Ultra, notamment en modernisant les lignes d'embouteillage et les cuves de brassage", a déclaré Brendan Whitworth, directeur général d'Anheuser-Busch aux États-Unis, dans un communiqué.

Cette décision souligne la croissance rapide de Michelob Ultra, qui est désormais la marque la plus importante d'AB InBev sur le vaste marché américain, après avoir dépassé Bud Light, qui a perdu sa première place en tant que bière la plus vendue dans le pays à la suite d'un boycott des consommateurs qui a réduit son rôle dans le portefeuille de l'entreprise.

Michel Doukeris, directeur général d'AB InBev, a déclaré en octobre que Michelob Ultra, une bière blonde légère vendue à 3,12 dollars la canette de 25 oz aux États-Unis sur le site web de Walmart, était devenue le leader du secteur en volume dans le pays jusqu'à présent en 2025.

Le dernier investissement de l'entreprise s'ajoute aux plus de 300 millions de dollars qu'elle a consacrés à ses installations américaines l'année dernière. Elle a injecté plus de 100 millions de dollars dans ses installations de Jacksonville depuis 2021.

Séparément, mardi, AB InBev, également fabricant de Budweiser et de Cutwater Spirits, a déclaré qu'il rachèterait une participation de 49,9 % dans ses usines américaines de conteneurs métalliques pour environ 3 milliards de dollars, à un moment où les coûts de l'aluminium montent en flèche en raison des droits de douane.

Au cours de l'année écoulée, plusieurs entreprises internationales ont augmenté leurs investissements aux États-Unis afin d'éviter les droits de douane et de s'aligner sur l'initiative "Made in America" de l'administration Trump.