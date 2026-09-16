AB InBev confirme sa belle dynamique, soutenu par Deutsche Bank

AB InBev parvient à grappiller un peu de terrain mercredi à la Bourse de Paris dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, passé à "acheter" contre "conserver" sur le titre du numéro un de la bière. Vers 10h30, l'action avance de 0,3% à 68,9 euros, ce qui porte à plus de 25% ses gains depuis le début de l'année, là où l'indice Euro STOXX 50 prend moins de 0,5%.

Dans une étude publiée dans la matinée, la banque allemande reconnaît que beaucoup d'éléments adverses se dressent actuellement devant le secteur des boissons alcoolisées (souci d'une meilleure santé, moindre consommation des plus jeunes, émergence des traitements anti-obésité), mais souligne aussi que sa valorisation boursière est devenue particulièrement bon marché.

Dans cet état d'esprit, ses analystes recommandent de privilégier des acteurs solides ayant le pouvoir d'augmenter leurs prix de vente pour compenser la hausse de leurs coûts, tout en continuant à financer activement leur publicité pour soutenir le développement de leurs marques.

Le "Coca-Cola" de la bière

Lundi dernier, leurs confrères de Jefferies avaient déjà renouvelé leur conseil d'achat, estimant que le propriétaire des marques Bud, Corona ou Leffe était aujourd'hui en train de s'imposer comme un véritable "Coca-Cola de la bière".

De leur point de vue, la transformation du groupe, d'un modèle basé sur la croissance externe à une machine de croissance organique, constitue l'un des changements les plus marquants au sein du secteur des boissons au cours des deux dernières décennies.

"L'entreprise est en train de devenir le Coca-Cola de la bière en s'appuyant sur sa taille critique, la force de ses marques et un marketing de pointe qui lui permettent d'écraser la concurrence", souligne le courtier américain.

D'après Jefferies, le titre affiche un important potentiel de revalorisation, comme le montre l'objectif de cours de 86 euros qu'il a établi sur la valeur, qui fait ressortir une hausse théorique de 28%.

Un CMD d'importance en ligne de mire

Tous les regards vont maintenant se tourner vers Saint-Louis (Missouri), où le géant brassicole tiendra la semaine prochaine une réunion d'investisseurs particulièrement attendue.

A ce titre, les professionnels n'attendent pas d'effets de manche ou de grands coups d'éclat, espérant simplement un message de maîtrise et de discipline.

"AB InBev doit prouver qu'il exploite pleinement son statut de géant mondial, à la fois grâce au succès de sa plateforme numérique B2B "BEES" alimentée par l'IA, à ses positions dans les émergents et à ses marques phare de telle sorte qu'il puisse dégager du cash et créer de la valeur de façon prévisible pour les actionnaires", souligne Jefferies.