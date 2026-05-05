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AB InBev: CA et bénéfice au T1 dépassent largement les attentes
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 07:49

Le pari olympique de Corona Cero exacerbe la rivalité dans la bière sans alcool

Le pari olympique de Corona Cero exacerbe la rivalité dans la bière sans alcool

Le brasseur belge ‌Anheuser-Busch InBev a largement dépassé les attentes sur son chiffre d'affaires ​et son bénéfice au premier trimestre, enregistrant une première hausse de ses ventes en volume depuis des années et contrastant avec son ​principal concurrent, Heineken.

Le brasseur a affiché une hausse organique de 5,3% de son ​bénéfice d'exploitation pour les trois premiers ⁠mois de l'année, alors que les analystes tablaient sur une ‌croissance de 2,6%, et a une nouvelle fois largement dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires.

Les volumes, ​attendus en baisse, ‌ont au contraire grimpé de 0,8%, leur première ⁠hausse depuis début 2023.

"Trinquons à la bière", a déclaré Michel Doukeris, directeur général d'AB InBev, dans un communiqué, affirmant que ces résultats ⁠reflétaient la vigueur ‌de cette boisson, dont la demande a pourtant baissé ⁠sur des marchés clés.

Le groupe a indiqué que ses ‌grandes marques mondiales, notamment Corona et Stella Artois, avaient ⁠contribué à la performance, tout comme la bière sans ⁠alcool et sa ‌division regroupant des marques autres que la bière, telle que Cutwater, ​marque de cocktails en canette ‌en forte croissance.

AB InBev a déclaré prévoir de surperformer ses concurrents tels que Heineken ​et Carlsberg en 2026 malgré des conditions difficiles, notamment les répercussions du conflit au Moyen-Orient telles que la hausse ⁠des coûts des engrais, des bouteilles en verre et des canettes en aluminium.

Heineken a prévenu le mois dernier que les coûts énergétiques et l'inflation, exacerbés par la guerre en Iran, pourraient peser sur la demande pour ses bières.

(Emma Rumney; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

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