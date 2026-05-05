AB InBev: CA et bénéfice au T1 dépassent largement les attentes

Le pari olympique de Corona Cero exacerbe la rivalité dans la bière sans alcool

Le brasseur belge ‌Anheuser-Busch InBev a largement dépassé les attentes sur son chiffre d'affaires ​et son bénéfice au premier trimestre, enregistrant une première hausse de ses ventes en volume depuis des années et contrastant avec son ​principal concurrent, Heineken.

Le brasseur a affiché une hausse organique de 5,3% de son ​bénéfice d'exploitation pour les trois premiers ⁠mois de l'année, alors que les analystes tablaient sur une ‌croissance de 2,6%, et a une nouvelle fois largement dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires.

Les volumes, ​attendus en baisse, ‌ont au contraire grimpé de 0,8%, leur première ⁠hausse depuis début 2023.

"Trinquons à la bière", a déclaré Michel Doukeris, directeur général d'AB InBev, dans un communiqué, affirmant que ces résultats ⁠reflétaient la vigueur ‌de cette boisson, dont la demande a pourtant baissé ⁠sur des marchés clés.

Le groupe a indiqué que ses ‌grandes marques mondiales, notamment Corona et Stella Artois, avaient ⁠contribué à la performance, tout comme la bière sans ⁠alcool et sa ‌division regroupant des marques autres que la bière, telle que Cutwater, ​marque de cocktails en canette ‌en forte croissance.

AB InBev a déclaré prévoir de surperformer ses concurrents tels que Heineken ​et Carlsberg en 2026 malgré des conditions difficiles, notamment les répercussions du conflit au Moyen-Orient telles que la hausse ⁠des coûts des engrais, des bouteilles en verre et des canettes en aluminium.

Heineken a prévenu le mois dernier que les coûts énergétiques et l'inflation, exacerbés par la guerre en Iran, pourraient peser sur la demande pour ses bières.

(Emma Rumney; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)