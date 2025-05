AB InBev: BPA sous-jacent en hausse de 7% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - AB InBev publie un BPA sous-jacent en hausse de 7,1% (+20,2% à changes constants) à 0,81 dollar au titre des trois premiers mois de 2025, ainsi qu'un EBITDA normalisé en progression de 7,9% à 4,85 milliards, soit une marge accrue de 2,2 points à 35,6%.



Le détenteur belge des bières Stella Artois, Budweiser et Corona a réalisé plus de 13,6 milliards de dollars de produits, en croissance interne de 1,5%, une baisse de 2,2% des volumes ayant été plus que compensée par une hausse de 3,7% du produit par hectolitre.



'La solidité de la catégorie bière et la dynamique continue de nos méga-marques ont permis de réaliser un nouveau trimestre de croissance rentable', commente son CEO Michel Doukeris, pointant une hausse de l'EBITDA 'dans la fourchette haute de ses perspectives'.



AB InBev prévoit pour l'ensemble de l'année une hausse de son EBITDA conforme à ses perspectives à moyen terme, soit entre 4 et 8%, précisant que ses perspectives 2025 'reflètent son évaluation actuelle de l'inflation et du contexte macroéconomique'.





