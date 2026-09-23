AB InBev adapte sa recette et mise sur les protéines et petits formats

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) revoit la composition de son portefeuille de produits pour s'adapter à la transformation des habitudes de consommation. Face au ralentissement de la consommation d'alcool classique et à l'engouement croissant pour le bien-être, le premier brasseur mondial mise sur des formats réduits, des boissons fonctionnelles enrichies en protéines et une offensive en dehors des frontières traditionnelles de la bière.

Si le marché mondial de la bière conserve une trajectoire ascendante en valeur (estimé à plus de 850 milliards de dollars avec une progression annuelle moyenne de 4 à 5%), sa dynamique interne a profondément changé. La croissance ne repose plus sur la hausse des volumes bruts, mais sur la montée en gamme (premiumisation) et la hausse des prix moyens par litre.

Dans les pays développés, l'érosion des volumes traditionnels est indéniable. La consommation d'alcool classique plafonne, voire recule, sous l'effet conjugué des politiques de santé publique, de l'inflation et d'un désintérêt relatif des jeunes générations (Gen Z) pour l'ivresse.

A l'inverse, on assiste à l'envolée du segment "no/low" (sans alcool ou à faible teneur en alcool). Cette catégorie progresse à un rythme effréné de 7 à 9% par an, et la bière en constitue le principal moteur. C'est précisément sur cette nouvelle donne qu' AB InBev tente de capitaliser.

Cap sur le bien-être : protéines et formats réduits

Pour séduire cette clientèle plus attentive à sa santé, le géant belgo-brésilien accélère sa diversification. Le groupe déploie des versions sans alcool à faible teneur calorique, mais va désormais plus loin en y ajoutant des bénéfices fonctionnels (électrolytes, vitamines). L'un des premiers tests grandeur nature a été mené au Brésil avec le lancement de la Spaten Pro, une bière sans alcool enrichie en protéines, ciblant ouvertement les sportifs et les adeptes du fitness.

En parallèle, l'entreprise multiplie l'introduction de conditionnements plus petits. Cette stratégie répond à un double objectif : s'adapter à la volonté des consommateurs de modérer leurs portions, et ajuster les prix faciaux en rayon pour contourner les contraintes de pouvoir d'achat sans sacrifier la rentabilité.

25 milliards de dollars à conquérir

Face à la hausse structurelle des coûts de production (matières premières, énergie, emballages), la stratégie d'AB InBev relève aussi du pur arbitrage sur les marges. Les boissons fonctionnelles, les boissons énergisantes et le segment du Ready-To-Drink (RTD) offrent des prix de vente au litre nettement plus rémunérateurs que le fond de rayon bière traditionnel.

La direction vise ainsi une expansion massive sur ces relais de croissance à plus forte marge. Selon les dirigeants du groupe, cités par Reuters, le seul marché des boissons énergisantes et nutritionnelles représente un potentiel d'extension de 25 MdsUSD pour le marché adressable d'AB InBev. "Sur ce terrain, nous faisons figure de challengers, ce qui nous laisse un gisement de croissance considérable", a récemment souligné le directeur général Michel Doukeris à l'agence de presse.

L'enjeu pour les investisseurs

Cette réorientation stratégique est cruciale pour le titre AB InBev en Bourse. Elle vise à compenser la pression sur les volumes traditionnels tout en montant en gamme pour protéger les marges brutes de l'entreprise. En combinant la valorisation astucieuse des coproduits de brassage (comme l'extraction de protéines issues des drêches de malt) et un positionnement offensif sur les boissons "santé", le brasseur cherche à rassurer les marchés sur sa capacité à générer de la croissance rentable à long terme, bien au-delà de la simple pinte de bière.