AB Foods (Primark) prévoit une nouvelle baisse du bénéfice, les pertes liées au sucre s'aggravant

Associated British Foods

ABF.L a annoncé mardi prévoir une nouvelle baisse de son bénéfice cette année, après avoir enregistré un recul de 14 % en 2025/26, les pertes accrues dans le secteur du sucre et la baisse des ventes sous-jacentes de sa chaîne de mode Primark ayant pesé sur ses résultats.

Le groupe inclus au FTSE 100, qui a confirmé en avril son intention de scinder Primark de ses activités alimentaires l’année prochaine, a réalisé un résultat d’exploitation ajusté de 1,508 milliard de livres sterling (1,81 milliards d'euros) pour l’exercice clos le 12 septembre 2026, avec un chiffre d’affaires du groupe en recul de 1,0% à taux de change constant, à 19,58 milliards de livres sterling.

"En 2027, le groupe devrait enregistrer un résultat d’exploitation ajusté et un bénéfice par action ajusté inférieurs à ceux de 2026, principalement en raison de l’activité Sucre, comme indiqué précédemment", a déclaré AB Foods, qui détient également des activités dans les secteurs de la grande distribution alimentaire, des ingrédients et de l’agriculture.

Le groupe a ajouté qu’il restait prudent quant au moral des consommateurs ainsi qu’à l’impact de l’inflation et de la hausse des coûts énergétiques sur ses activités.

AB Foods a indiqué que les travaux relatifs à la scission avançaient bien et devraient s’achever en décembre 2027.

(Rédigé paer James Davey ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)