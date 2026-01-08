AB Foods lance un avertissement sur ses bénéfices, alors que les difficultés européennes frappent Primark et que la consommation américaine s'affaiblit

Les ventes comparables de Primark ont chuté de 2,7 % au cours des 16 semaines précédant le 3 janvier

La forte réduction des prix chez Primark a un impact sur la rentabilité

Selon le directeur général, les difficultés commerciales devraient se poursuivre à court terme

Les actions chutent de 10 %

par Yadarisa Shabong

Associated British Foods ABF.L a prévenu que son bénéfice annuel chuterait après un fort ralentissement de sa chaîne de magasins de mode Primark et une demande américaine plus faible qui a affecté ses activités alimentaires, ce qui a fait chuter ses actions de 10% jeudi.

L'avertissement sur les bénéfices met en évidence la pression croissante sur les détaillants et les fabricants de produits alimentaires emballés, alors que les consommateurs en Europe et aux États-Unis réduisent leurs dépenses dans un contexte de pressions persistantes sur le coût de la vie.

Les ventes de Primark à périmètre constant ont chuté de 2,7 % au cours des 16 semaines précédant le 3 janvier, ce qui est inférieur aux prévisions, a déclaré AB Foods. La croissance au Royaume-Uni a été compensée par la faiblesse de l'Europe et un environnement de vente au détail "volatil" aux États-Unis qui a entamé le sentiment et la fréquentation.

AB Foods a déclaré que les rabais importants pratiqués par Primark pour écouler les stocks dans un contexte de demande difficile avaient réduit les marges.

"Nous nous attendons à ce que les conditions commerciales difficiles se poursuivent à court terme", a déclaré le directeur général George Weston, ajoutant que des plans étaient en place pour améliorer les performances en Europe.

Le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice par action du groupe sont désormais inférieurs aux niveaux de l'année dernière. Elle avait précédemment prévu une croissance des bénéfices pour 2026.

La société britannique, dont l'activité alimentaire fabrique des produits allant du sucre aux ingrédients de boulangerie, a envisagé une scission de Primark après avoir fait état d'une baisse de son bénéfice annuel en novembre, principalement due à la faiblesse de son unité de production de sucre.

Jeudi, l'entreprise a maintenu ses perspectives pour le sucre et l'agriculture, mais a réduit ses prévisions pour l'épicerie et les ingrédients, citant la faiblesse inattendue de la demande américaine pour les huiles de cuisson et les ingrédients de boulangerie.