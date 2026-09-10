AB Foods anticipe un recul de 3% du CA de Primark au T4, le titre chute

(Actualisé avec détails, analyste, cours de Bourse)

Associated British Foods ABF.L chute en Bourse jeudi après avoir annoncéque le chiffre d’affaires à périmètre constant de Primark devrait reculer de 3,0% au quatrième trimestre se terminant le 12 septembre.

Selon le groupe britannique, la hausse anticipée des ventes de 0,4% de Primark au Royaume-Uni et en Irlande n'a pas compensé la baisse de 4,3% en Europe continentale sur le trimestre, dont les résultats seront publiés en novembre.

Vers 07h54 GMT à Londre, l'action Associated British Foods recule de 9,97%.

"Les résultats commerciaux d'ABF pour le quatrième trimestre montrent une fin d'année morose pour Primark, due principalement à des ventes décevantes en Europe", a déclaré le courtier Jefferies dans une note.

Le groupe britannique a aussi dit jeudi prévoir un résultat d'exploitation ajusté pour l’exercice 2025-2026 globalement conforme à ses prévisions antérieures, avec un bénéfice par action ajusté supérieur à ses prévisions antérieures.

AB Foods a par ailleurs annoncé que sa branche de vêtements Primark, dont elle prévoit la scission l'année prochaine, proposera bientôt un service de livraison à domicile au Royaume-Uni.

Bien que Primark propose déjà un service "Click & Collect" dans le pays, l'enseigne s'est longtemps opposée à la mise en place d'un service de livraison à domicile, estimant que cela n'était pas rentable compte tenu de ses prix bas.

"La maturité numérique de Primark, notamment le succès du Click & Collect, ainsi que l’évolution du marché en ligne, offrent désormais l’opportunité d’une croissance rentable via le canal de la livraison à domicile", a déclaré AB Foods dans un communiqué.

Pour ce faire, Primark a acquis un centre de traitement des commandes hautement automatisé à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, a ajouté le groupe.

AB Foods a indiqué que le processus de scission de Primark de ses activités alimentaires progressait bien et devrait être achevé en décembre 2027.

(Rédigé par James Davey et Ankita Bora, version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)