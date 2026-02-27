information fournie par Reuters • 27/02/2026 à 22:14

Aardvark Therapeutics interrompt un essai de phase avancée portant sur un traitement de maladie rare

Aardvark Therapeutics AARD.O a annoncé vendredi qu'elle interrompait volontairement l'essai clinique de phase avancée portant sur son traitement expérimental d'un type de maladie génétique rare.