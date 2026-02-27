Aardvark Therapeutics interrompt un essai de phase avancée portant sur un traitement de maladie rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Aardvark Therapeutics AARD.O a annoncé vendredi qu'elle interrompait volontairement l'essai clinique de phase avancée portant sur son traitement expérimental d'un type de maladie génétique rare.
