À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 8 juillet

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

5 juillet - LUNDI Exxon Mobil devrait publier un ENQUÊTE de ses premiers résultats trimestriels, y compris les résultats de l'acquisition de Pioneer Natural Resources. Le dépôt fournit des informations sur les marges et les volumes de ses activités énergétiques et est suivi de près parce qu'il donne un ENQUÊTE des résultats et des indices sur la façon dont les autres fournisseurs de pétrole et de gaz s'en sortiront.

Sur le front de l'Amérique latine, les données sur l'inflation de juin au Brésil, mesurée par l'indice des prix IGP-DI, sont attendues.

RESTE DE LA SEMAINE Jeudi, le département du travail américain devrait indiquer que l'indice des prix à la consommation (CPI) a probablement augmenté de 0,1 % en juin, après être resté inchangé en mai. Sur une base annuelle, l'IPC devrait afficher une augmentation de 3,1 % en juin, contre 3,3 % au cours de la période précédente. L'IPC de base devrait refléter une augmentation de 0,2 % en juin, après une lecture similaire en mai. Au cours des 12 mois précédant juin, l'IPC de base a probablement augmenté de 3,4 %. Toujours jeudi, les demandes initiales d'allocations de chômage pour l'État ont probablement augmenté de 2 000 à 240 000 pour la semaine terminée le 6 juillet. Pendant ce temps, vendredi, l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a probablement augmenté de 0,1 % en juin après avoir chuté de 0,2 % en mai. Au cours des 12 mois précédant juin, l'IPP devrait avoir augmenté de 2,2 %. Séparément, le même jour, la lecture préliminaire de l'Université du Michigan sur l'indice global du sentiment des consommateurs devrait être de 68,5 en juillet par rapport à 68,2 en juin. Mardi, la National Federation of Independent Business devrait publier son indice d'optimisme des petites entreprises pour le mois de juin. Séparément, mercredi, le Bureau du recensement du département du Commerce devrait publier des données sur les stocks de gros pour mai.

Mardi, le président de la Fed, Jerome Powell, doit livrer un témoignage semestriel sur la politique monétaire devant le Comité bancaire du Sénat. Le même jour, Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, devrait prononcer un discours d'introduction à la conférence "Pratiques et innovations en matière d'inclusion financière". Michael Barr, de la Fed, devrait également s'exprimer lors de cette conférence. Mercredi, Austan Goolsbee, de la Fed de Chicago, devrait s'exprimer lors d'un événement virtuel. Jeudi, Alberto Musalem, de la Fed de Saint-Louis, devrait parler de l'économie américaine et de la politique monétaire devant la Chambre régionale de Little Rock lors de l'événement "Power Up Little Rock". Le même jour, Raphael Bostic, de la Fed d'Atlanta, s'exprimera sur l'inclusion économique devant le National Credit Union Administration Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Summit.

Citigroup devrait annoncer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre vendredi, les analystes et les investisseurs souhaitant connaître l'état d'avancement du plan de redressement de la banque. La troisième banque américaine a restructuré ses activités tentaculaires cette année et supprimé des emplois afin de réduire les dépenses et de créer une entreprise plus légère. Le commentaire de la directeur général Jane Fraser fournira aux investisseurs des informations essentielles sur les plans de croissance de Citi et, plus généralement, sur les perspectives des activités sensibles au marché, telles que la banque d'investissement, les revenus d'intérêts et la demande de prêts.

Wells Fargo devrait annoncer une hausse de son bénéfice trimestriel vendredi. Les analystes et les investisseurs attendent les commentaires de la direction sur les perspectives des revenus d'intérêts et de la demande de prêts. La quatrième banque américaine, qui a cherché à développer ses activités à Wall Street, devrait enregistrer des gains dans les domaines du négoce et de la banque d'investissement. L'attention se portera également sur les mises à jour potentielles concernant le calendrier de la Réserve fédérale américaine pour lever un plafond d'actifs sur le banque, qui a été imposé en 2018.

Jeudi, PepsiCo devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, la demande soutenue pour ses sodas aux États-Unis et sur le marché international aidant à compenser la faiblesse de son activité de snacks. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les hausses de prix, les rabais, les bénéfices réalisés pendant les Jeux olympiques de Paris et l'augmentation des coûts.

Le fabricant de viande séchée Slim Jim, Conagra Brands, devrait annoncer jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'une faible demande pour ses repas et en-cas emballés. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, les actions en matière de prix, l'impact des coûts d'intrants tels que la main-d'œuvre et les matières premières, ainsi que les prévisions annuelles.

Jeudi, Delta Air Lines devrait annoncer un bénéfice trimestriel. Toutefois, l'accent sera mis sur le pouvoir de fixation des prix de l'industrie après que Southwest et American Airlines aient signalé une pression sur les rabais.

Sur le front économique canadien, les données relatives aux permis de construire pour le mois de mai sont attendues vendredi.

En Amérique latine, l'indice de confiance des consommateurs mexicains et les données sur l'inflation pour le mois de juin sont attendus mardi. Mercredi, l'indice d'inflation IPCA du Brésil pour le mois de juin devrait être publié. Jeudi, l'IBGE du Brésil devrait publier les données sur les ventes au détail du pays pour le mois de mai. Le même jour, la décision de la banque centrale du Pérou sur les taux d'intérêt est attendue. Les données sur la production industrielle du Mexique pour le mois de mai devraient être publiées vendredi.