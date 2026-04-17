À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 20 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres fonctionnalités. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

17 avril -

LUNDI:

La Cour suprême des États-Unis devrait entendre les arguments oraux dans le but d'affaiblir le pouvoir de la Securities and Exchange Commission à récupérer les profits obtenus par la fraude, les juges examinant la question de savoir si l'agence doit démontrer le préjudice subi par les investisseurs.

Steel Dynamics devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les analystes s'attendent à une croissance en glissement annuel du chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels, soutenue par la hausse des prix de l'acier aux États-Unis, alors que l'offre se resserre en raison des arrêts de production des usines et que les importations tombent à leur plus bas niveau depuis plusieurs années.

Alaska Air devrait annoncer une perte accrue au premier trimestre, les investisseurs se concentreront sur l'impact de la récente flambée des prix du kérosène et sur la manière dont le transporteur prévoit d'atténuer la hausse des coûts.

Sur le front de l'économie canadienne, Statistique Canada devrait publier les chiffres de l'inflation pour le mois de mars. L'indice des prix à la consommation (CPI) a probablement augmenté de 1 % après une hausse de 0,5 % en février. Sur une base annuelle, l'IPC devrait avoir augmenté de 2,5 %, après une hausse de 1,8 % précédemment. Par ailleurs, la Banque du Canada devrait publier les chiffres de l'inflation de base pour le mois de mars.

En Amérique latine, l'agence statistique argentine INDEC devrait annoncer que l'excédent commercial a probablement atteint 1 019 millions de dollars en mars après un excédent de 788 millions de dollars en février.

RESTE DE LA SEMAINE:

Tesla devrait faire état d'un déficit trimestriel de flux de trésorerie disponible pour la première fois en deux ans, les analystes prévoyant une première année de flux de trésorerie négatifs pour la première fois depuis 2018 dans son rapport sur les résultats du premier trimestre mercredi. Les livraisons du premier trimestre de la société dirigée par Elon Musk ont manqué les estimations. Cependant, Wall Street s'attend à ce que le chiffre d'affaires du trimestre augmente de 17,5% par rapport à l'année dernière, au moment où l'arrêt des lignes de production et la politique de droite du milliardaire ont nui respectivement à l'offre et à la demande.

Boeing devrait présenter ses résultats du premier trimestre mercredi, et les investisseurs seront attentifs aux perspectives de l'entreprise pour l'année.

La commission bancaire du Sénat devrait tenir une audition sur la nomination de Kevin Warsh au poste de président de la Réserve fédérale mardi. Plus tard dans la journée, le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, doit s'exprimer sur la modernisation des opérations des banques de réserve devant la Brookings Institution, à Washington.

Procter & Gamble devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre vendredi, les consommateurs achetant les produits essentiels de leur garde-manger malgré des prix élevés. Les investisseurs attendront une mise à jour sur l'impact des tarifs douaniers sur l'entreprise, ainsi que sur la performance de ses marges pour le reste de l'année.

Intel devrait annoncer une légère baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre jeudi, mais les investisseurs attendront des commentaires sur les progrès du processus de fabrication 18A de l'entreprise et sur la demande de processeurs d'intelligence artificielle. Par ailleurs, Texas Instruments devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, grâce à la forte demande pour ses puces analogiques utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle et sur le marché industriel.

L'assureur santé UnitedHealth devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi. Les investisseurs devraient être attentifs à toute modification des prévisions de bénéfices annuels de l'entreprise et aux commentaires sur les coûts médicaux et les taux de paiement de Medicare Advantage pour 2027. Par ailleurs, Elevance devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. Les investisseurs devraient être attentifs à tout changement dans les prévisions de bénéfices annuels de l'entreprise et aux commentaires sur les coûts médicaux de ses plans soutenus par le gouvernement.

Philip Morris International devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi. Les investisseurs seront attentifs aux performances de ses produits sans fumée, notamment IQOS et Zyn, ainsi qu'aux volumes de cigarettes et aux commentaires de la direction sur ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

Blackstone devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre jeudi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le crédit privé et d'autres investissements dans son portefeuille.

American Express devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre jeudi, sa clientèle aisée continuant à dépenser. Les analystes et les investisseurs se concentreront sur les commentaires de la direction sur la santé des consommateurs, ainsi que sur l'impact des troubles au Moyen-Orient sur le trimestre et le reste de l'année.

RTX devrait publier ses résultats du premier trimestre 2026 mardi. Les analystes se concentreront sur la demande pour ses moteurs d'avion et ses services de maintenance et de réparation commerciale, ainsi que sur toute mise à jour de la capacité de production de missiles dans le cadre du conflit au Moyen-Orient. En outre, Lockheed Martin devrait publier ses résultats du premier trimestre 2026 jeudi. Les analystes seront à l'affût de commentaires sur la production de missiles Patriot dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.

GE Aerospace devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au premier trimestre mardi. L'accent sera toutefois mis sur la capacité de l'entreprise à maintenir son principal moteur de profit: les services après-vente à forte marge. La demande de maintenance et de pièces détachées a été soutenue par une offre limitée d'avions et des cycles d'utilisation des moteurs plus longs - une dynamique qui a étayé sa récente surperformance.

IBM devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, aidée par une forte croissance de son segment logiciel, qui comprend son unité de cloud hybride à forte marge, Red Hat, et une suite d'outils d'intelligence artificielle sous la marque watsonx. Les investisseurs attendent également des commentaires sur la manière dont la société de streaming de données Confluent est intégrée dans les opérations de l'entreprise.

AT&T devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires lors de la publication de ses résultats du premier trimestre mercredi, grâce à une forte demande dans les secteurs du sans fil et du haut débit.

GE Vernova devrait publier ses résultats du premier trimestre mercredi, les investisseurs se concentrant sur la demande de turbines à gaz et d'équipements de réseau dans un contexte de dépenses continues des services publics pour soutenir les centres de données et l'électrification. Les analystes s'attendent à ce que la société affiche un bénéfice par action de 1,88 $, selon les données compilées par LSEG.

Thermo Fisher devrait présenter ses résultats du premier trimestre jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses produits utilisés dans le développement de médicaments et sur l'impact éventuel sur les coûts de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Par ailleurs, Boston Scientific publiera ses résultats du premier trimestre mercredi. Les investisseurs s'intéresseront aux performances de ses activités de cardiologie et d'électrophysiologie, ainsi qu'à toute mise à jour de ses prévisions pour l'ensemble de l'année et à tout commentaire sur les perturbations de l'approvisionnement dues à la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Par ailleurs, Danaher publiera ses résultats du premier trimestre mardi. Les investisseurs se concentreront sur les performances des activités de diagnostic et de sciences de la vie, les tendances de la demande en Chine, le comportement des clients pharmaceutiques en matière de dépenses et toute modification des prévisions annuelles.

Union Pacific devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi. Les analystes s'attendent en moyenne à ce que l'opérateur ferroviaire affiche une augmentation d'une année sur l'autre de son chiffre d'affaires trimestriel et de son bénéfice par action, selon les données de LSEG.

Southwest Airlines devrait afficher un bénéfice lors de la publication de ses résultats du premier trimestre mercredi, inversant ainsi la perte subie un an plus tôt, grâce au maintien de la demande et à la mise en œuvre de mesures de contrôle des coûts. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction sur le récent choc des prix du kérosène et sur la manière dont le transporteur prévoit d'atténuer la hausse des coûts du carburant. Par ailleurs, American Airlines devrait annoncer une perte réduite au premier trimestre lors de la publication de ses résultats jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires de la direction concernant le récent choc des prix du kérosène et les plans de la compagnie aérienne pour atténuer la hausse des dépenses en carburant, un risque clé pour les bénéfices alors que l'industrie se dirige vers la période estivale très chargée en voyages. En outre, United Airlines devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au premier trimestre mardi. Mais l'attention se portera davantage sur la question de savoir si la compagnie aérienne peut continuer à tirer parti de la demande de produits haut de gamme, des voyages d'affaires et du pouvoir de fixation des prix pour surmonter la hausse rapide de la facture de carburant.

Honeywell devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi, les investisseurs s'attendant à ce que les bénéfices soient affectés par l'exposition au Moyen-Orient et les réductions de capacité des compagnies aériennes dues à la flambée des prix du kérosène.

3M devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi, les investisseurs s'attendant à des fluctuations de la demande en raison des récentes annonces de tarifs douaniers et d'un environnement macroéconomique morose.

Halliburton devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi. La société devrait annoncer une baisse de son bénéfice trimestriel, car elle est confrontée à une baisse de la demande et à un ralentissement de l'activité au Moyen-Orient. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la manière dont Halliburton compte surmonter l'impact de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Capital One Financial devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre vendredi, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction sur l'état des consommateurs américains et du flux de nouveaux prêts. Par ailleurs, Northern Trust devrait annoncer une hausse de son bénéfice du premier trimestre mardi, grâce à des revenus de commissions élevés. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'appétit pour le risque et sur l'économie.

L'entreprise de services publics américaine Nextera Energy devrait annoncer une baisse de son bénéfice ajusté du premier trimestre jeudi, en raison de l'augmentation des coûts dans un contexte de hausse de la demande d'électricité.

Comcast devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires lors de la publication de ses résultats du premier trimestre jeudi, grâce à une forte fréquentation des parcs à thème.

Intuitive Surgical devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi. Les investisseurs se concentreront sur la demande et les volumes de procédures pour ses robots chirurgicaux da Vinci.

Molina Healthcare devrait présenter ses résultats du premier trimestre mercredi. Les investisseurs devraient être attentifs aux changements apportés à ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et aux coûts médicaux dans le cadre de son activité Medicaid.

Edwards Lifesciences devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses valves cardiaques artificielles.

L'opérateur hospitalier HCA Healthcare devrait publier ses résultats du premier trimestre vendredi. Les investisseurs se concentreront sur la demande de services de santé et sur la capacité de l'entreprise à compenser les vents contraires liés à l'expiration des subventions de l'Obamacare.

DR Horton devrait publier ses résultats du deuxième trimestre mardi, les investisseurs étant à l'affût de commentaires sur la demande de logements et de mises à jour sur les incitations à la vente dans le contexte d'un marché américain inflationniste.

Le distributeur de matériel agricole Tractor Supply devrait publier une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, aidé par une demande constante de produits discrétionnaires et agricoles. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, les prix et les prévisions annuelles.

L'agence d'évaluation du crédit Equifax devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au premier trimestre mardi, la reprise de la croissance des prêts entraînant une augmentation des demandes de renseignements sur les prêts hypothécaires. Les analystes et les investisseurs se concentreront sur l'adoption de VantageScore, son score de crédit conçu pour concurrencer le leader du secteur, FICO.

L'entreprise de rénovation Masco devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, les augmentations de prix de certains produits ayant permis de compenser la hausse des coûts liés aux droits de douane et la faiblesse du marché de l'immobilier. Les investisseurs attendront des commentaires sur les dépenses de consommation, les prévisions annuelles et les efforts visant à réduire l'exposition aux tarifs douaniers.

Rollins devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, grâce à une demande soutenue pour ses produits antiparasitaires, en particulier en Amérique du Nord. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les stratégies de prix et sur le marché nord-américain par rapport à ses concurrents dans la région.

Sur le calendrier économique américain, le Census Bureau devrait publier les données sur les ventes au détail de mars mardi. Les ventes au détail ont probablement augmenté de 1,3 % en mars après une hausse de 0,6 % en février, tandis que les ventes au détail hors automobiles devraient augmenter de 1 % après avoir augmenté de 0,5 % précédemment. En outre, le Bureau devrait également publier les données sur les stocks des entreprises pour le mois de février. Plus tard dans la journée, la National Association of Realtors devrait publier les données sur les ventes de logements en attente pour le mois de mars.

Jeudi, le département du travail devrait publier son rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. Les demandes initiales d'allocations chômage devraient augmenter de 7 000 pour atteindre 214 000 pour la semaine se terminant le 18 avril. Le même jour, S&P Global devrait publier en avril les chiffres de son indice flash des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur manufacturier, ainsi que les données flash du PMI des services. Vendredi, l'Université du Michigan devrait publier la lecture finale de l'indice du sentiment des consommateurs pour le mois d'avril, qui devrait s'établir à 48 après une lecture préliminaire de 47,6.

Teck Resources devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi, et les investisseurs seront attentifs aux perspectives de l'entreprise pour l'année.

Au Canada, Statistique Canada devrait publier les données sur les prix à la production pour le mois de mars jeudi. L'agence statistique devrait également publier les données sur les ventes au détail pour le mois de février vendredi. Les ventes au détail devraient augmenter de 0,9 % après une hausse de 1,1 % en janvier, tandis que les ventes au détail, hors automobiles, devraient augmenter de 0,8 % après avoir augmenté dans les mêmes proportions précédemment. La balance budgétaire du pays est également attendue vendredi.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésil devrait publier les chiffres des comptes courants pour le mois de mars vendredi, ainsi que les données sur les investissements directs étrangers pour la même période. Mercredi, l'agence de statistiques mexicaine, INEGI, devrait publier les chiffres de l'inflation pour le mois d'avril et les ventes au détail pour le mois de février. En outre, l'agence statistique du pays devrait publier les données de l'activité économique de février, mesurées par l'IGAE et le taux de chômage, vendredi. Entre-temps, l'agence statistique argentine INDEC devrait publier les données de l'activité économique de février mercredi et les chiffres des ventes au détail jeudi.