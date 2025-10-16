À surveiller dans la journée - vendredi 17 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

American Express devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, car ses clients aisés continuent de dépenser. Les analystes et les investisseurs surveilleront les perspectives pour le reste de l'année, à l'approche des fêtes de fin d'année.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, doit discuter de l'économie américaine et de la politique monétaire devant la réunion annuelle des membres de l'Institute for International Finance à Washington (1215/1615).

Par ailleurs, le gestionnaire d'actifs State Street devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des frais de gestion dans un contexte de reprise du marché des actions.

De son côté, Fifth Third Bancorp devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des revenus d'intérêts nets plus élevés. Les résultats seront les premiers depuis l'annonce de l'acquisition de Comerica pour un montant de 10,9 milliards de dollars. Regions Financial devrait également enregistrer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des revenus d'intérêts plus élevés et à une augmentation des frais et commissions.

Par ailleurs, Paul Atkins, président de la Securities and Exchange Commission américaine, participera à une conversation lors de la réunion annuelle des membres de l'Institute of International Finance.

Le gouverneur dela Banque du Canada , Tiff Macklem, s'adressera à des journalistes canadiens en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

Enfin, l'inflation brésilienne d'octobre, mesurée par l'indice des prix IGP-10, devrait augmenter de 0,18 %, après une hausse de 0,21 % en septembre.