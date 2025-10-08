À surveiller dans la journée - jeudi 9 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux articles et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

PepsiCo devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses sodas et ses snacks, ainsi qu'à des prix plus élevés. Les investisseurs surveilleront une mise à jour sur l'aventure de l'entreprise dans les boissons protéinées ainsi que sur sa stratégie de croissance plus large face à la pression de l'investisseur activiste Elliott Management.

Delta Air Lines devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre. L'accent sera toutefois mis sur les tendances en matière de réservations pour les fêtes de fin d'année et sur la demande de voyages d'affaires.

En l'absence d'indicateurs économiques, l'attention des investisseurs se tournera vers les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour obtenir des indications sur les perspectives économiques et la trajectoire de la politique. La banque centrale organisera une conférence axée sur les banques communautaires qui "réunira des banquiers, des experts du secteur et d'autres parties prenantes pour discuter et identifier les problèmes auxquels sont confrontées les banques communautaires." Le président de la Fed , Jerome Powell, devrait prononcer un discours de bienvenue par le biais d'une vidéo préenregistrée. (0830/1230) Lors de la conférence, la vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, devrait prononcer le discours d'ouverture (0835/1235), animer une discussion sur le thème "Future of Community Banking: Challenges and Opportunities" (0845/1245), et s'exprimera ensuite sur le thème "Looking Toward the Future" (1545/1945) Par ailleurs, le gouverneur de la Fed , Michael Barr, doit s'exprimer sur les perspectives économiques lors d'un déjeuner de l'Economic Club of Minnesota. (1245/1645) Enfin, Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, participera à une conversation modérée devant le Silicon Valley Directors Exchange. (2140/0140)

Levi Strauss devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Le fabricant de denim a bénéficié d'une forte demande de denim et de vêtements de la part des jeunes acheteurs. Les investisseurs s'intéresseront à l'impact de la pression tarifaire sur les marges et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Le propriétaire de l'Université de Phoenix va introduire ses actions à la Bourse de New York, faisant ainsi son retour en bourse après plus de huit ans.

Discours de Carolyn Rogers, première sous-gouverneure de la Banque du Canada, au Canadian Club de Toronto. (0815/1215)

Sur le front de l'Amérique latine, l'agence nationale de statistiques mexicaine INEGI publiera les chiffres de l 'IPC et de l'IPP de septembre. L'inflation globale du pays devrait augmenter de 0,27 % en septembre, après avoir à peine augmenté de 0,06 % en août. Au cours des douze mois précédant septembre, l'inflation devrait s'élever à 3,79 %. L'inflation dite de base devrait augmenter de 0,32 % en septembre, après une hausse de 0,22 % le mois précédent. Sur une base annuelle, l'inflation de base en septembre devrait progresser de 4,28 %. Séparément, l'agence gouvernementale brésilienne de statistiques IBGE publiera l'indice d' inflation IPCA pour le mois de septembre, qui devrait avoir augmenté de 0,52 %, après avoir chuté de 0,11 % en août. Sur une base annuelle, l'inflation devrait avoir augmenté de 5,22 %. Pendant ce temps, la banque centrale du Péroudevrait annoncer sa décision de politique monétaire et on s'attend à ce qu'elle maintienne son taux d'intérêt de référence inchangé à 4,25 %. En outre, les chiffres de la balance commerciale du Pérou pour le mois d'août devraient également être publiés.