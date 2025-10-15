À surveiller dans la journée - jeudi 16 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

15 octobre -

Une série de responsables de la Réserve fédérale devraient s'exprimer lors de divers événements. Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, s'exprimera virtuellement avant la 2025 Federal Reserve Stress Testing Research Conference organisée par la Federal Reserve Bank of Boston (1000/1400). Par ailleurs, le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, participera à une conversation avant la réunion annuelle des membres de l'Institute of International Finance en 2025 (0900/1300). Miran devrait également participer à une conversation avant le Semafor Fall 2025 World Economy Summit (1615/2015). En outre, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, devrait s'exprimer sur les perspectives économiques devant le Council on Foreign Relations' C. Peter McColough Series on International Economics (0900/1300). Par ailleurs, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, s'exprimera sur le thème "Staying Sanguine About the Horizon" devant la Richmond Association for Business Economics (1245/1645). Par ailleurs, Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, participera à une réunion publique organisée par Elevate Rapid City (1800/2200). Enfin, Michael Barr, membre de la Réserve fédérale, s'exprimera sur les "Stablecoins" avant l'événement 2025 DC Fintech Week (0900/1300).

BNY devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la plus grande banque dépositaire au monde bénéficiant de revenus d'intérêts et de commissions plus élevés. Séparément, Charles Schwab devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la société de courtage ayant bénéficié d'une augmentation de ses revenus de transactions. M&T Bank devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des revenus d'intérêts plus élevés. U.S. Bancorp devrait également afficher une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts. Enfin, KeyCorp devrait enregistrer une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre, grâce à une augmentation des revenus d'intérêts.

L'indice du marché du logement (NAHB) de la National Association of Home Builders, qui mesure l'état d'esprit des constructeurs de maisons aux États-Unis, devrait atteindre 33,0 en octobre, contre 32,0 en septembre.

Marsh McLennan devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce aux bons résultats de son unité de services d'assurance et de gestion des risques.

Jamie Selway, directeur de la transactions et des marchés à l'U.S. Securities and Exchange Commission, participe à une conversation lors de la réunion annuelle des membres de l'Institute of International Finance.

Les chiffres des mises en chantier au Canada pour le mois de septembre devraient être publiés. Le taux annualisé corrigé des variations saisonnières des mises en chantier a probablement atteint 255 000 unités le mois dernier, contre 245 800 unités en août.

En Amérique latine, l'indice d'activité économique IBC-BR du Brésil pour le mois d'août devrait augmenter de 0,6 %, après une baisse de 0,5 % en juillet.