À surveiller ce mardi 13 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales nouvelles et événements majeurs de la journée, des analyses et d'autres caractéristiques. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

12 janvier - Sur le front de l'économie américaine, le ministère du travail doit publier l'indice des prix à la consommation de décembre. L'inflation globale devrait augmenter de 0,3 % d'un mois sur l'autre, reflétant la hausse de novembre, tandis que le taux annuel devrait rester stable à 2,7 %. L'IPC de base devrait augmenter de 0,3 % d'un mois sur l'autre, s'accélérant par rapport à la hausse précédente de 0,2 %, et la mesure annuelle devrait passer de 2,6 % à 2,7 %. Par ailleurs, le rapport du Census Bureau sur les ventes de logements neufs pour le mois d'octobre devrait indiquer un total de 720 000 unités, comparé aux 800 000 unités vendues en septembre. Par ailleurs, le Département du Trésor devrait publier les chiffres du budget fédéral, qui devraient montrer que le déficit budgétaire s'est réduit à 150 milliards de dollars en décembre, contre 173 milliards de dollars en novembre.

JPMorgan Chase devrait donner le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre pour les banques américaines, les analystes prévoyant une hausse des bénéfices grâce à un rebond des transactions et à des résultats commerciaux solides. Les investisseurs se concentreront sur l'évaluation que fera Jamie Dimon, directeur général, de la santé de l'économie américaine et sur ses perspectives en matière de banque d'investissement, d'introduction en bourse et de dépenses de consommation en 2026.

Delta Air Lines devrait annoncer une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, en raison des perturbations météorologiques et de l'impact de la récente fermeture du gouvernement. Toutefois, les investisseurs devraient se concentrer sur les perspectives de la compagnie aérienne pour 2026, car les analystes soulignent la résilience de l'économie américaine et l'offre limitée de sièges d'avion comme facteurs de soutien pour l'industrie.

Descadres pharmaceutiques, des banquiers et des investisseurs du monde entier se réunissent à San Francisco pour la conférence annuelle de JPMorgan sur les soins de santé. Lors de cette conférence, Reuters interviewe Raymond Stevens, directeur général de la société de biotechnologie américaine Structure Therapeutics. La société développe une pilule orale contre l'obésité qui a donné des résultats prometteurs lors d'un essai de phase intermédiaire, alors que les fabricants de médicaments s'efforcent de mettre sur le marché de nouvelles offres dans le domaine lucratif et concurrentiel des médicaments pour la perte de poids. Une interview de Teresa Graham, responsable de la division pharmaceutique de l'entreprise suisse Roche, est également prévue lors de la conférence. Roche a plusieurs résultats d'essais de phase avancée très attendus en 2026 et commence également un essai de phase avancée de son médicament expérimental contre l'obésité, dans le cadre d'un effort majeur pour pénétrer le marché en pleine croissance des médicaments pour la perte de poids.

Les entreprises de consommation et de vente au détail ainsi que leurs banquiers, avocats et investisseurs en fusions et acquisitions affluent à Orlando, en Floride, pour la conférence annuelle de l'ICR.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, participera virtuellement à une discussion animée sur l'économie américaine et la politique monétaire avant un webinaire de MNI. (1000/1500)

Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond , Tom Barkin, doit s'exprimer devant la CFA Society de Washington DC. (1600/2100)

Sur le front de l'économie canadienne, Statistique Canada doit publier les données relatives aux permis de construire de novembre, qui ont probablement chuté de 5,5 %, après une hausse de 14,9 % en octobre.

En Amérique latine, L'IBGE du Brésil devrait publier les données du secteur des services pour le mois de novembre, avec une croissance prévue de 0,2 %, après une augmentation de 0,3 % le mois précédent. Sur une base annuelle, il est prévu que la croissance augmente de 3 %, après une hausse de 2,2 % le mois précédent. Séparément, l'indice des prix à la consommation de l'Argentine pour le mois de décembre (CPI) sera publié et devrait augmenter de 2,5 %, reflétant la hausse du mois de novembre. Sur une base annuelle, l'IPC devrait augmenter de 31 %, soit une légère baisse par rapport aux 31,4 % de novembre.