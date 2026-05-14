À surveiller aujourd'hui - Vendredi 15 mai

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14 mai - Pour clôturer la semaine des publications de données économiques américaines, l'attention se tourne vers les prochaines données de production industrielle de la Réserve fédérale américaine. La production devrait rebondir, avec une hausse de 0,3 % après une baisse de 0,5 % en mars. Parallèlement, le taux d'utilisation des capacités devrait également progresser légèrement, gagnant un dixième de point de pourcentage pour atteindre 75,8 %.

Une première audience dans le cadre d'un recours collectif australien contre Tesla est prévue devant la Cour fédérale de Sydney.

Au Canada, l'attention se porte sur les données de Statistique Canada relatives aux ventes manufacturières de mars, qui devraient afficher une hausse de 3,5 %, marquant un léger ralentissement par rapport à la hausse de 3,6 % enregistrée en février. Par ailleurs, la Société canadienne d'hypothèques et de logement devrait annoncer que les mises en chantier ont atteint un rythme annualisé de 240.000 unités en avril.

Au Brésil, l'IBGE s'apprête à publier les données du secteur des services pour le mois de mars, l'activité devant progresser de 4,5 % en glissement annuel. Sur une base mensuelle, toutefois, la croissance devrait reculer de 0,1 %.

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