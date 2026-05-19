À surveiller aujourd'hui - Mercredi 20 mai

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19 mai -

Nvidia devrait afficher la plus forte croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires depuis plus d'un an dans ses résultats du premier trimestre, soutenue par une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle. Cependant, les investisseurs chercheront à s'assurer que l'entreprise sera en mesure de maintenir sa position dominante dans le secteur en plein essor des processeurs pour centres de données d'IA, alors que les entreprises du cloud cherchent à développer leurs propres puces sur mesure.

Le Comité fédéral de l'open market publiera le compte-rendu de sa réunion des 28 et 29 avril (14h00/18h00). Par ailleurs, Michael Barr, gouverneur du Conseil de la Réserve fédérale, doit s'exprimer sur le thème “Indicateurs de santé financière des consommateurs” lors de la conférence EMERGE Financial Health 2026 du Financial Health Network, à Atlanta (09h15/13h15).

Target devrait publier ses résultats du premier trimestre, où la société devrait renouer avec la croissance en termes de ventes à magasins comparables, grâce à ses efforts de rénovation des magasins et de renouvellement de son offre, ainsi qu’à la baisse des prix visant à attirer les consommateurs soucieux de leur budget. Les investisseurs seront attentifs à l’impact de la hausse des prix du carburant sur la clientèle de Target, ainsi qu’aux progrès de ses efforts de redressement sous la direction du directeur général Fiddelke.

Lowe's devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre grâce à une demande soutenue dans ses ventes aux professionnels, en ligne et dans le secteur des services à domicile. Les investisseurs s'intéresseront aux prévisions annuelles, aux commentaires sur le moral des consommateurs et la situation du marché immobilier aux États-Unis, à la politique de prix, ainsi qu'à l'impact des droits de douane et du conflit au Moyen-Orient sur l'activité.

Hasbro devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à l'amélioration de la demande pour ses jouets et ses jeux numériques. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions annuelles, aux commentaires sur l'impact des droits de douane et de la demande, ainsi qu'aux dernières informations concernant le plan de croissance de l'entreprise.

TJX devrait publier ses résultats du premier trimestre et les investisseurs s'intéresseront aux commentaires sur les prévisions, aux pressions potentielles sur les marges et à la santé des consommateurs à faibles revenus.

Analog Devices devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, portée par une forte demande de la part des clients industriels et des centres de données, alors que l'essor de l'intelligence artificielle continue de stimuler les ventes de semi-conducteurs.

Elf Beauty devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la forte demande pour ses rouges à lèvres et ses produits cosmétiques abordables. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la stratégie de prix, les prévisions, l'impact des tensions géopolitiques sur les coûts et le moral des consommateurs.

TurboTax parent Intuit est attendue pour annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par la forte demande pour ses logiciels financiers lors de la récente saison fiscale aux États-Unis.

En Amérique latine, l'INDEC argentin publiera la balance commerciale d'avril, pour laquelle l'excédent devrait se réduire à 1.800 millions de dollars.