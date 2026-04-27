À surveiller aujourd'hui - Mardi 28 avril

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27 avril -

Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) de la Réserve fédérale s'apprête à entamer une réunion de deux jours sur les taux d'intérêt.

Visa devrait annoncer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation et de l'utilisation des cartes.

Coca-Cola devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le géant des boissons bénéficiant de la demande pour ses sodas sans sucre, ainsi que de ses nouvelles gammes de produits telles que le lait Fairlife aux États-Unis. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'activité. Le même jour, Mondelez devrait également afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par la demande pour ses snacks et ses confiseries. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les prévisions annuelles, l'impact et les efforts visant à compenser l'inflation des prix du cacao, y compris les mesures de réduction des coûts et les stratégies de tarification.

L'agence des douanes américaine déposera un rapport auprès du tribunal fédéral du commerce concernant le lancement de son système de traitement des remboursements des 166 milliards de dollars de droits de douane illégalement imposés par le président Donald Trump. Le tribunal tiendra une conférence à huis clos pour discuter du rapport et de l'avancement du traitement des remboursements.

Sur le front économique américain, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois d'avril devrait légèrement reculer à 89, contre 91,8 le mois précédent.

General Motors publiera ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs observeront comment le constructeur automobile a géré la baisse des ventes au premier trimestre, les pressions tarifaires actuelles et l'impact du conflit au Moyen-Orient sur ses activités.

L'opérateur de télécommunications T-MobileU.S. devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce au nombre croissant d'abonnés optant pour ses forfaits, qui incluent des avantages en matière de streaming.

Starbucks devrait annoncer une hausse de ses ventes comparables au deuxième trimestre sur ses segments international et Amériques, la société bénéficiant des efforts de redressement menés par son directeur général, Brian Niccol. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur les objectifs annuels de la société et les tendances de la demande aux États-Unis.

UPS publiera ses résultats du premier trimestre, et les investisseurs y chercheront des indices sur la reprise de la demande ainsi que sur la stratégie de l'entreprise concernant la surtaxe carburant alors que les prix du carburant restent élevés.

La société d'informations financières S&P Global devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, portée par une forte demande pour ses produits de données et d'analyse.

Spotify devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tirée par la croissance du nombre d'utilisateurs, alors même que la plateforme de streaming musical a mis en place des hausses de prix sur plusieurs marchés. Les investisseurs attendront des commentaires sur les initiatives de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle et sur ses projets visant à proposer davantage de podcasts vidéo sur la plateforme.

Le fabricant de mouchoirs Kleenex, Kimberly-Clark, devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par une demande atone pour ses produits de soins personnels et d'entretien ménager. Les investisseurs attendront des commentaires sur le moral des consommateurs, la politique tarifaire, l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts et les prévisions annuelles.

Smithfield Foods devrait afficher une baisse de ses ventes au premier trimestre, pénalisée par une demande des consommateurs modérée en raison d'une inflation persistante et de budgets des ménages tendus. Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux commentaires concernant l'impact du conflit au Moyen-Orient et la demande de produits à base de porc.

Le distributeur alimentaire Sysco Corp devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, soutenu par une forte demande pour ses steaks, ses filets et ses produits surgelés. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs dans un contexte d'incertitude économique croissante, ainsi qu'aux prévisions annuelles.

ONEOK publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture du marché; les investisseurs s'attendent à des bénéfices stables issus des commissions, à des volumes élevés, à des gains de synergie, à une gestion rigoureuse des dépenses, à une couverture des dividendes et à des prévisions dans un contexte de volatilité des matières premières.

Hilton Worldwide Holdings devrait publier ses résultats du premier trimestre et, selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent à ce que la société affiche une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action par rapport à l'année précédente.

La Cour suprême des États-Unis doit examiner un recours formé par Cisco Systems, dans lequel l'entreprise technologique et l'administration du président Donald Trump demandent aux juges de limiter la portée d'une loi fédérale qui a été utilisée pour tenir les entreprises responsables de violations des droits de l'homme commises à l'étranger.

L'assureur santé Centene devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs seront attentifs aux éventuelles révisions de ses prévisions de bénéfices annuels et à ses commentaires sur les coûts médicaux.

Omnicom devrait publier ses résultats du premier trimestre; les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur la demande des clients des secteurs des médias et de la publicité dans un contexte d'incertitude géopolitique.

Le fabricant de peinture Sherwin-Williams devrait afficher un bénéfice lors de la publication de ses résultats du premier trimestre.

Robinhood devrait publier ses résultats du premier trimestre et les investisseurs suivront de près les tendances de croissance organique et le développement des marchés prédictifs.

La société de gestion Franklin Resources, mieux connue sous le nom de Franklin Templeton, devrait afficher un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, grâce à de solides flux nets de capitaux provenant de ses clients vers ses fonds générateurs de commissions.

Le gestionnaire d'actifs Invesco devrait afficher une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une augmentation des revenus de commissions, les investisseurs s'étant empressés de rééquilibrer leurs portefeuilles face aux inquiétudes liées à la disruption provoquée par les logiciels basés sur l'IA et à la guerre au Moyen-Orient.

CMS Energy devrait afficher un bénéfice lorsque le service public américain publiera ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs à la demande énergétique des centres de données, aux dépenses d'investissement et aux hausses des tarifs pour les clients.

Le fabricant de puces mémoire Seagate Technology doit publier ses résultats du troisième trimestre. Les analystes s'attendent à ce que la société annonce une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à une forte demande alimentée par l'augmentation des dépenses des entreprises technologiques en matière de centres de données.

NXP Semiconductors devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le fabricant de puces bénéficiant d'une reprise de la demande dans les secteurs automobile et industriel.

Au Brésil, les prix à la consommation, mesurés par l'indice IPCA-15, devraient avoir augmenté de 1 % à la mi-avril, après une hausse de 0,44 % à la mi-mars. Sur une base annuelle, l'inflation devrait s'être élevée à 4,48 %, contre 3,90 % précédemment. Par ailleurs, la Banque centrale du Chili s'apprête à annoncer sa décision concernant les taux d'intérêt, qui devraient rester inchangés à 4,50 %.