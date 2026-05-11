À surveiller aujourd'hui - Mardi 12 mai

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11 mai - Les investisseurs suivent de près les prochaines données économiques américaines, l'inflation occupant le devant de la scène. Le rapport sur l'IPC d'avril du Bureau of Labor Statistics devrait indiquer une hausse des prix de 0,6 % sur le mois. Sur une base annuelle, l'inflation devrait s'accélérer pour atteindre environ 3,7 %, contre 3,3 % en mars. L'IPC de base, qui exclut les produits alimentaires et l'énergie, devrait augmenter de 0,3 % sur le mois, portant le taux annuel à environ 2,7 %. Parallèlement à l'inflation, les investisseurs évalueront également les derniers chiffres du budget fédéral. Le gouvernement américain devrait afficher un excédent de 220 milliards de dollars pour le mois d'avril, après un déficit de 164 milliards de dollars en mars, grâce à des rentrées fiscales saisonnières.

La conférence Sohn Investment 2026, un événement très suivi où les investisseurs présentent leurs idées, débute à New York, marquant une nouvelle étape dans le calendrier des événements destinés aux investisseurs. Par ailleurs, des responsables de la Réserve fédérale feront des apparitions ailleurs: le président de la Fed de New York, John Williams, participera à une table ronde lors de la conférence SNB-FMI à Zurich (03h15/07h15) et le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, prendra part à une séance de questions-réponses animée devant la Chambre de commerce du Grand Rockford. (13h00/17h00)

Le fabricant de vêtements de sport Under Armour devrait afficher une baisse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, pénalisé par une demande en baisse pour ses produits. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, l’impact de la concurrence croissante, les mesures de réduction des coûts et les prévisions annuelles. Par ailleurs, lorsque On Holding publiera ses résultats du premier trimestre, les dirigeants devraient faire le point sur la demande pour ses baskets et chaussures de course, alors que la guerre en Iran pèse sur le moral des consommateurs aux États-Unis et en Europe.

Venture Global devrait annoncer une baisse de son bénéfice ajusté au premier trimestre par rapport à l'année dernière. Les investisseurs attendent des commentaires sur les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, les nouveaux accords d'achat, les répercussions de la tempête hivernale Fern au premier trimestre et la compression des marges.

JD.com devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, mais la croissance devrait ralentir, la demande en produits électroniques et en électroménager s'essoufflant après avoir été soutenue par les mesures de subventions gouvernementales tout au long de l'année dernière. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires de la société concernant ses plans pour stimuler la demande, les tendances des marges bénéficiaires et les prévisions concernant ses nouvelles activités, telles que sa branche de livraison de repas.

La société singapourienne Sea devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, bénéficiant d'investissements importants dans sa division de commerce électronique dans un contexte de forte concurrence sur le marché d'Asie du Sud-Est.

Les données économiques en provenance d'Amérique latine retiendront l'attention, le Brésil s'apprêtant à publier ses chiffres de l'inflation pour le mois d'avril. L'indice IPCA devrait afficher une hausse des prix de 0,7 % sur le mois et de 4,41 % en glissement annuel. Parallèlement, le Mexique publiera ses données sur la production industrielle du mois de mars.