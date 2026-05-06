À surveiller aujourd'hui - Jeudi 7 mai

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6 mai -

Citigroup devrait dévoiler sa stratégie, alors que la restructuration touche à sa fin, lors d'un événement réunissant la directrice générale Jane Fraser, le directeur financier Gonzalo Luchetti et tous les responsables des cinq divisions: gestion de patrimoine, cartes de crédit, services bancaires, services et marchés.

McDonald's devrait afficher une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la chaîne de restauration rapide tirant parti de promotions sur ses menus et d'offres avantageuses pour attirer une clientèle soucieuse de son budget. Les investisseurs attendront des commentaires sur les innovations dans les menus, les offres à durée limitée, l'impact de l'inflation des matières premières et des coûts liée au Moyen-Orient, ainsi que l'impact de la guerre sur le moral des consommateurs sur ses marchés internationaux.

La Réserve fédérale doit publier les données sur le crédit à la consommation, qui devraient afficher une hausse de 12,25 milliards de dollars. Les chiffres des demandes d'allocations chômage, tels que rapportés par le ministère du Travail, sont attendus, les demandes initiales devant bondir de 16 000 pour atteindre 205 000 la semaine précédente. Le nombre de demandes de prolongation devrait s'établir à 1,8 million pour la semaine se terminant le 25 avril. Par ailleurs, les coûts unitaires de main-d'œuvre préliminaires devraient augmenter de 2,6 % au premier trimestre, tandis que la croissance de la productivité des travailleurs devrait s'établir à 1 %.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, doit participer à une discussion informelle avant le sommet InvestUP 2026 des directeurs généraux à Marquette. (13h00/17h00) Par ailleurs, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, doit s'exprimer sur le thème "Fed 101 et politique monétaire" lors d'une discussion informelle avant le sommet 2026 des directeurs généraux de l'Ohio: "Blueprints for Bold Leadership", à Columbus. (14h05/18h05) Plus tard dans la journée, le président de la Fed de New York, John Williams, doit participer à une table ronde animée avant un événement organisé par le Hudson Valley Pattern for Progress. (15h30/19h30)

Le gestionnaire d'actifs Carlyle Group devrait annoncer une baisse de son bénéfice au premier trimestre, le sentiment négatif autour du crédit privé pesant sur ses résultats.

CoreWeave devrait afficher une hausse significative de son chiffre d'affaires au premier trimestre lors de la publication de ses résultats, grâce à la forte demande en infrastructures d'IA et à l'expansion rapide de ses capacités.

Gilead doit publier ses résultats du premier trimestre et les investisseurs s'intéresseront tout particulièrement aux ventes de Yeztugo au premier trimestre, l'injection bihebdomadaire destinée à prévenir le VIH que Gilead a lancée au second semestre de l'année dernière. Gilead prévoit que les ventes de ce médicament atteindront 800 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2026; toute information concernant l'évolution des ventes sera donc suivie de près. Les investisseurs attendront également des informations sur l'avancement du pipeline de Gilead, notamment en ce qui concerne le développement de traitements contre le cancer.

Airbnb devrait publier ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés. Les analystes et les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant un éventuel rebond de la demande de voyages à petit et moyen budget aux États-Unis, ainsi qu'aux perturbations de l'activité de l'entreprise au Moyen-Orient dans le contexte du conflit avec l'Iran.

Howmet Aerospace devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture de la bourse, les investisseurs s'attendant à une hausse des bénéfices tirée par la croissance des activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) dans l'aérospatiale commerciale et des activités liées aux turbines à gaz industrielles.

Lyft devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, alors qu'elle cherche à s'implanter dans des régions en dehors des États-Unis.

Papa John's devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la hausse du coût de la vie incitant les consommateurs soucieux de leur budget à moins manger au restaurant. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur la demande des consommateurs, les prévisions et les négociations en cours concernant l'acquisition par Irth Capital.

Tapestry, la société mère de Coach, devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses produits. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs, l'impact du conflit au Moyen-Orient, ainsi qu'aux prévisions annuelles.

La société américaine Cheniere Energy devrait annoncer une hausse de son bénéfice ajusté au premier trimestre, soutenue par une demande stable de gaz naturel liquéfié. Les investisseurs attendent des commentaires sur les éventuelles répercussions du conflit au Moyen-Orient et de nouvelles informations concernant les contrats d'achat de GNL.

Le chiffre d'affaires du fabricant de puces Microchip Technology devrait augmenter au quatrième trimestre lors de la publication de ses résultats, alors que les entreprises intensifient le déploiement de l'IA et que la demande de puces pour centres de données atteint son pic.

Motorola Solutions devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, portée par la demande des forces de l'ordre et des services d'urgence pour ses caméras corporelles alimentées par l'IA et d'autres technologies.

Charles River Laboratories publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentreront sur l'environnement de la demande biopharmaceutique, ainsi que sur tout commentaire concernant l'IA, le conflit au Moyen-Orient et d'éventuelles révisions de ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Par ailleurs, le fabricant de dispositifs médicaux Becton Dickinson devrait publier ses résultats du deuxième trimestre. Les analystes seront attentifs à toute révision des prévisions tenant compte de la scission et de la vente de son unité de biosciences et de diagnostic au fabricant d'équipements de laboratoire Waters, ainsi qu'à l'impact de cette opération sur les performances trimestrielles.

Sempra s'apprête à publier ses résultats du premier trimestre, les investisseurs attendant des commentaires sur les accords et les investissements dans le gaz naturel, des mises à jour sur son plan d'investissement quinquennal, les décisions relatives aux tarifs de l'électricité, ainsi que des commentaires sur les demandes de forte consommation et la demande des centres de données.

Corpay s'apprête à publier ses résultats du premier trimestre et les investisseurs analyseront les tendances en matière de dépenses des entreprises américaines dans un contexte macroéconomique difficile au premier trimestre.

Block s'apprête à publier ses résultats du premier trimestre et les investisseurs analyseront les commentaires de la direction sur les dépenses de consommation et les efforts visant à accroître les bénéfices.

Expedia Group devrait publier ses résultats du premier trimestre; selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent à ce que la société affiche une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action par rapport à l'année précédente.

Le cabinet de conseil en rémunération Johnson Associates s'apprête à publier son rapport sur les prévisions de primes à Wall Street pour 2026.

Le groupe latino-américain de commerce électronique et de fintech MercadoLibre doit publier ses résultats du premier trimestre, les investisseurs se concentrant sur la croissance après la forte chute du cours de l'action de la société à la suite de sa dernière conférence sur les résultats en février, lors de laquelle la société n'avait pas atteint ses estimations de bénéfices en raison de la hausse des dépenses liées aux cartes de crédit, à la livraison gratuite et à la logistique.

Au Canada, les données mensuelles de l'indice avancé pour le mois d'avril sont attendues.

En Amérique latine, la Banque centrale du Mexique (Banxico) devrait abaisser ses taux d'intérêt de 25 points de base, à 6,50 %. L'INEGI s'apprête à publier les chiffres de l'inflation pour avril, avec une inflation globale prévue à 0,25 % et une inflation sous-jacente à 0,31 %. Sur les 12 mois jusqu'en avril, l'inflation devrait avoir augmenté de 4,5 %. Par ailleurs, au Brésil, le ministère du Développement devrait annoncer un déficit commercial accru de 10,900 milliards de dollars. Par ailleurs, l'IBGE publiera les données de la production industrielle pour le mois de mars.