À surveiller aujourd'hui - Jeudi 14 mai

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13 mai - Une série de données économiques devrait apporter un nouvel éclairage sur les ventes au détail, le marché de l'emploi, le commerce et l'activité économique aux États-Unis. Les ventes au détail devraient progresser de 0,5 % en avril après une hausse de 1,7 % en mars, tandis que les prix à l'importation et à l'exportation devraient avoir augmenté respectivement de 1 % et 1,1 % en avril. Les demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage devraient augmenter légèrement de 5 000 pour atteindre 205 000. Par ailleurs, les stocks des entreprises pour le mois de mars devraient augmenter de 0,8 %.

Michael Barr, gouverneur de la Réserve fédérale de New York, prendra la parole lors d'un événement organisé par Money Marketeers sur le FOMC, (19h00/23h00) tandis que John Williams, président de la Banque fédérale de réserve de New York, participera à une table ronde lors de la Conférence des économistes d'entreprise (17h45/21h45). Par ailleurs, le président de la Fed du Kansas, Jeffrey Schmid, s'exprimera lors de la Future of Banking Conference sur le thème "Innovation en matière de paiements et banques communautaires" (10h15/14h15). De son côté, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, prononcera le discours d'ouverture avant la conférence virtuelle "Conversations on Central Banking: The Case for Central Bank Independence" dans la ville (13h00/17h00).

La juge fédérale américaine Araceli Martinez-Olguin tiendra une audience afin de déterminer s'il convient d'approuver l'accord historique de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic dans le cadre d'un recours collectif intenté par un groupe d'auteurs qui accusaient l'entreprise d'avoir utilisé leurs livres à mauvais escient pour entraîner des applications d'IA. Le juge fédéral américain William Alsup avait donné son accord préliminaire à cet accord l'année dernière avant de prendre sa retraite.

Applied Materials devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, portée par la forte demande pour ses outils de semi-conducteurs dans un contexte d'investissements croissants pour la production de puces d'IA.

Figma devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la société bénéficiant d'une forte demande pour ses produits de conception logicielle, mais les investisseurs attendront également des commentaires sur l'impact des nouveaux outils de conception d'IA agentique sur le secteur de la conception logicielle.

Versant devrait annoncer une hausse séquentielle de son chiffre d'affaires au premier trimestre, ce qui indique que l'activité historique de câbles linéaires de la société résiste mieux que prévu.

Le fabricant de parkas de luxe Canada Goose devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs, la demande, les prix, les coûts des intrants ainsi que les prévisions annuelles.

Au Canada, le commerce de gros devrait progresser de 1,4 % en mars, mais à un rythme plus lent que le mois précédent, où il avait augmenté de 2 %.

Du côté de l'Amérique latine, la décision du Pérou en matière de taux d'intérêt sera au centre de l'attention, la banque centrale devant maintenir son taux directeur inchangé à 4,25 %. En Argentine, l'INDEC doit publier les données nationales sur les prix à la consommation pour le mois d'avril, l'inflation mensuelle devant s'élever à 2,5 % et l'inflation annuelle jusqu'en avril à 32,4 %.