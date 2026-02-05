À suivre dans la journée - vendredi 6 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

5 février -

Philip Morris International devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre avant l'ouverture du marché. Les investisseurs seront attentifs à la performance de ses produits sans fumée, y compris IQOS et Zyn, ainsi qu'aux volumes de cigarettes et aux commentaires de la direction sur ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

L'assureur santé Centene devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs devraient s'intéresser aux prévisions de la société pour 2026 ainsi qu'aux commentaires sur l'évolution des coûts médicaux.

Biogen publiera ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs s'intéresseront aux perspectives de l'entreprise pour 2026 ainsi qu'aux ventes de Leqembi, son traitement contre la maladie d'Alzheimer, qui fait l'objet d'une grande attention.

Le fabricant de vêtements de sport Under Armour devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, car les dépenses de consommation difficiles et les coûts liés aux tarifs douaniers pèsent sur ses performances. Les investisseurs attendront les commentaires des dirigeants sur les efforts de redressement de l'entreprise et d'atténuation des tarifs douaniers, ainsi que sur les signes de reprise de la demande.

Sur le front économique, l'enquête de l'Université du Michigan sur les consommateurs devrait montrer que la lecture préliminaire de l'indice du sentiment des consommateurs a probablement chuté à 55 en février, par rapport à la lecture finale de 56,4 enregistrée en janvier.

Le vice-président de la Réserve fédérale , Philip Jefferson, s'exprime sur les perspectives économiques et la dynamique de l'inflation du côté de l'offre devant la Brookings Institution à Washington. (1200/1700)

Le fabricant de Sharpie Newell Brands devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, pénalisé par le ralentissement de la demande pour ses produits discrétionnaires, tels que les boîtes de rangement et les bougies. Les investisseurs attendront des commentaires sur les tarifs, la demande et les prévisions annuelles.

Liftoff Mobile, fournisseur d'applications mobiles de marketing, soutenu par Blackstone, Once Upon a Farm, société d'alimentation biologique pour enfants cofondée par l'actrice Jennifer Garner, et Agomab Therapeutics, basée en Belgique, feront leur entrée en bourse à New York.

Au Canada, le rapport sur l'emploi de Statistique Canada devrait montrer que la croissance de l'emploi s'est ralentie en janvier, avec environ 7 000 nouveaux postes créés, contre 8 200 le mois précédent. Le taux de chômage devrait rester stable à 6,8 %. La publication de l'indice Ivey des directeurs d'achat (PMI) est prévue, offrant un aperçu supplémentaire de la situation des entreprises.

En Amérique latine, legroupe de réflexion privé brésilienFundaçao Getulio Vargas devrait annoncer que l'indice des prix IGP-DI a probablement augmenté de 0,24 % en janvier, contre une hausse de 0,10 % en décembre. Au Mexique, l'agence nationale des statistiques devrait publier des données sur la confiance des consommateurs en janvier, tandis que l'agence nationale des statistiques de l'Argentine, l'INDEC, devrait publier les chiffres de la production industrielle pour le mois de décembre.