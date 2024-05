À suivre dans la journée - mercredi 8 mai

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - Uber devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires pour le trimestre de mars, grâce à la hausse de la demande de covoiturage et à la croissance de son secteur publicitaire. Les investisseurs suivront de près les progrès des initiatives de croissance comme UberX et les abonnements à Uber One.

Arm Holdings publiera ses résultats pour le quatrième trimestre. Les investisseurs s'intéresseront aux indicateurs de la demande des fournisseurs d'unités centrales pour smartphones et ordinateurs personnels, ainsi qu'aux efforts déployés pour gagner des parts sur le marché des centres de données.

AMC Entertainment devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les grèves des acteurs et des scénaristes à Hollywood l'année dernière ayant affecté le lancement de nombreux films. Les investisseurs s'attendent à ce que l'entreprise explique comment le passage au streaming et le lancement retardé de certains films pourraient nuire à la croissance du chiffre d'affaires cette année.

Airbnb publiera ses résultats du premier trimestre. L'entreprise devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires en raison de l'augmentation des voyages internationaux et des réservations transfrontalières. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la répartition géographique et la tarification des propriétés.

Emerson Electric devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au deuxième trimestre, grâce à la demande d'automatisation industrielle.

Le département du commerce devrait publier des données révisées sur les stocks de gros aux États-Unis, qui devraient diminuer de 0,4 % en mars, après avoir augmenté de 0,5 % en février.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins, doit s'exprimer devant des étudiants et des professeurs et participer à une discussion au coin du feu avant le cours Challenges and Opportunities de la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Cambridge. (1145/1500) Par ailleurs, Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale, devrait s'exprimer sur la "stabilité financière" lors d'un événement organisé par la Brookings Institution, à Washington. (1330/1730) Dans le même temps, le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, devrait participer virtuellement à une discussion modérée avant l'événement "Exploring Careers in Economics" (Explorer les carrières en économie) organisé par la Réserve fédérale. (1100/1500)

Beyond Meat devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison de la faible demande pour ses galettes de fausse viande à prix élevé. Les investisseurs attendront des commentaires sur les actions en matière de prix, la demande et les prévisions annuelles.

Fox Corp devrait annoncer des recettes publicitaires supérieures aux estimations des analystes pour le troisième trimestre, à la suite d'événements politiques et sportifs majeurs tels que les élections présidentielles américaines et les Jeux olympiques d'été.

News Corp devrait annoncer une légère augmentation de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à la croissance des abonnements numériques.

Le New York Times devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés à ses offres groupées.

Bumble devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. L'entreprise a lancé à la fin du mois dernier une mise à jour anticipée de son application pour se concentrer sur les utilisateurs de la génération Z et les femmes, y compris une fonction pour les femmes leur permettant de poser une question à laquelle leur partenaire potentiel pourrait répondre. Les investisseurs attendront des commentaires sur les efforts de l'entreprise pour attirer de nouveaux utilisateurs dans un contexte d'incertitude économique et de forte inflation, les utilisateurs continuant à dépenser avec prudence.

HF Sinclair devrait annoncer une baisse de ses bénéfices en raison d'une diminution des marges de raffinage. Les investisseurs attendent des commentaires sur la demande et les activités de maintenance.

Le développeur de GNL New Fortress Energy publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture du marché. La société américaine développe un terminal GNL de 1,4 mpta au large de la côte d'Altamira, au Mexique, qui deviendrait le premier exportateur de GNL au Mexique.

Wall Street s'attend à une hausse de 22 % du chiffre d'affaires trimestriel du géant canadien du commerce électronique Shopify. Les investisseurs et les analystes s'attendent à des prévisions de croissance pour cette année, qui pourraient être affectées par une économie difficile et des taux d'intérêt encore élevés.

L'opérateur canadien de pipelines Enbridge publie ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront intéressés par les derniers commentaires de l'entreprise sur l'ouverture en mai de l'extension du pipeline de son concurrent Trans Mountain et sur les perspectives d'Enbridge de procéder à de petites extensions de la capacité de son réseau principal.

Le fabricant d'engrais Nutrien devrait afficher une baisse de son bénéfice trimestriel en raison d'une chute des prix. Les investisseurs attendront avec impatience tout commentaire sur le déstockage et la demande en Amérique du Nord.

La Financière Manulife devrait publier ses résultats du premier trimestre. Le plus grand assureur canadien devrait enregistrer une hausse de ses bénéfices.

En Amérique latine, le comité de fixation des taux de la Banque centrale brésilienne, connu sous le nom de Copom, devrait réduire le taux d'intérêt de référence Selic de 25 points de base pour le ramener à 10,50 %. Par ailleurs, l'inflation brésilienne, mesurée par l'indice des prix IGP-DI, devrait avoir augmenté de 0,72 % en avril, après une baisse de 0,30 % le mois précédent. Les données sur les ventes au détail du pays sont prévues et devraient diminuer de 0,1 % en mars, après avoir augmenté de 1 % en février. En glissement annuel, les ventes au détail auraient augmenté de 5,05 % en mars, après une hausse de 8,2 % le mois précédent. Par ailleurs, l'agence statistique chilienne INE devrait publier les chiffres de l'inflation mensuelle pour le mois d'avril. L'inflation devrait augmenter de 0,35 % pour le mois, après avoir augmenté de 0,40 % en mars. Pendant ce temps, l'agence de statistiques argentine, INDEC, devrait publier les chiffres de la production industrielle du pays.