À suivre dans la journée - mercredi 7 mai

6 mai - Le Comité des marchés ouverts de la Réserve fédérale (FOMC) termine sa réunion de deux jours, avec des attentes que le taux cible des fonds fédéraux restera inchangé à 4,25 %-4,5 %. Les marchés suivront de près la déclaration de politique générale de la Fed pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt. Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait également tenir une conférence de presse pour discuter de la décision et des perspectives du comité.

Uber devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la plus faible depuis plus d'un an. Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise fournisse des indications supplémentaires sur la manière dont elle envisage de faire face à une économie incertaine.

Walt Disney publiera ses résultats du deuxième trimestre sous le coup des plans tarifaires erratiques du président Donald Trump, qui ont sapé la confiance des consommateurs et renforcé les craintes d'une récession - ce qui pourrait réduire les dépenses discrétionnaires consacrées à des expériences telles que les parcs à thème.

Le groupe de paris Flutter Entertainment devrait annoncer une hausse de son bénéfice de base au premier trimestre, grâce à la croissance de sa marque américaine FanDuel et à l'acquisition de Snaitech auprès de son rival Playtech. Les commentaires sur le sentiment des consommateurs et la demande de Flutter, la plus grande société de paris en ligne au monde, à la lumière de l'escalade des incertitudes géopolitiques et économiques, seront sur la liste de surveillance des investisseurs.

Le fabricant de fausse viande Beyond Meat devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison d'une demande plus faible pour ses produits dans un contexte d'incertitude tarifaire. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, aux actions en matière de prix, aux prévisions annuelles ainsi qu'à tout changement dans le sentiment des consommateurs.

Le New York Times devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés à ses offres groupées.

AMC Entertainment devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, dans un contexte d'incertitude économique et de craintes de récession, les consommateurs étant susceptibles de réduire leurs dépenses discrétionnaires.

Bumble devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, car le redressement de l'application Bumble pourrait prendre un peu plus de temps, notamment en raison des changements de direction. Les investisseurs se sont montrés quelque peu optimistes quant au retour de son fondateur, Wolfe Herd, en tant que directeur général pour relancer la croissance.

Bunge Global, négociant en céréales et transformateur d'oléagineux, publiera ses résultats du premier trimestre dans un contexte de baisse des prix des récoltes et de tensions commerciales croissantes qui ont perturbé les flux de matières premières dans le monde entier. Les faibles marges de trituration du soja ont créé des vents contraires supplémentaires pour le plus grand transformateur d'oléagineux au monde, qui attend l'approbation réglementaire de la Chine pour son acquisition de la société de manutention de céréales Viterra.

Occidental publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés. Les investisseurs se concentreront probablement sur l'impact des tarifs douaniers et de la faiblesse des prix des matières premières sur la production et la rentabilité.

Corteva devrait annoncer une légère baisse de son bénéfice au premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande mondiale et à la question de savoir si l'entreprise s'attend à un impact des tarifs douaniers de Donald Trump.

Cencora devrait annoncer ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs devraient être attentifs à tout changement dans les prévisions de l'entreprise et à l'impact éventuel des tarifs douaniers.

Vistra devrait afficher une hausse de ses résultats au premier trimestre, sous l'effet d'une augmentation de la demande d'énergie nucléaire dans un contexte de prolifération rapide des infrastructures liées à l'IA.

CF Industries publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture du marché. Les investisseurs seront à l'affût des commentaires sur les perspectives de la demande d'engrais dans un contexte d'incertitude liée aux tarifs douaniers potentiels et aux représailles commerciales.

Manulife devrait annoncer une baisse de son bénéfice net au premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les activités de la société en Asie, un marché de croissance clé, où les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et l'effet d'entraînement macroéconomique ont suscité des doutes.

Sur le front économique de l'Amérique latine, le comité de fixation des taux de la banque centrale du Brésil devrait augmenter le taux d'intérêt Selic de 50 points de base pour le porter à 14,75 %. Par ailleurs, l'agence brésilienne de statistiques IBGE devrait publier les chiffres de la production industrielle du pays. La production industrielle a probablement augmenté de 0,3 % en mars après une baisse de 0,1 % en février. Sur une base annuelle, la production en mars devrait augmenter de 1,4 %, après avoir augmenté de 1,5 % le mois précédent. Les chiffres de la balance commerciale du pays pour le mois d'avril sont également attendus. Séparément, les données de la balance commerciale du Chili pour le mois d'avril seront également sur le radar.

