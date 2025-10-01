À suivre dans la journée - jeudi 2 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

1er octobre - Sur le front de l'économie américaine, le Département du travail publiera les données hebdomadaires relatives aux demandes d'allocations chômage, les demandes initiales étant susceptibles d'augmenter de 218 000 à 223 000 pour la semaine se terminant le 27 septembre. Les demandes continues devraient augmenter de 1,932 million au cours de la même semaine, contre une augmentation de 1,926 million précédemment. Par ailleurs, un rapport du Département du Commerce montrera que les commandes d'usines pour le mois d'août ont probablement augmenté de 1,4 %, après une baisse de 1,3 % en juillet.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, participera à une conversation modérée avant la conférence UT Evolving Energy and Policy Landscape. (1030/1430)

Tesla devrait annoncer une légère baisse des livraisons au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière. Toutefois, le trimestre de septembre devrait être le plus important de l'année pour Tesla, en raison d'une hausse de la demande, les consommateurs s'étant empressés de profiter de l'expiration prévue par le gouvernement américain du crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ pour les véhicules électriques à la fin du trimestre.

Le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Rhys Mendes, devrait prendre la parole à l'Ivey Business School de Londres. (1340/1740)

En Amérique latine, la publication de l'indice d'inflation IPC-Fipe du Brésil pour septembre est prévue.